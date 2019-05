Alice Merton, concerto Roma/ Diretta streaming video: il nuovo album Mint

Alice Merton in concerto a Roma: appuntamento oggi, mercoledì 22 maggio 2019, alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. La celebre cantante tedesca è in tour per promuovere il suo nuovo album Mint, uscito il 18 gennaio per Paper Plane Records Int. e anticipato dal brano Learn to live, che ha già raccolto oltre 2,4 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nata nel 1993 a Francoforte sul Meno, l’artista tedesca con cittadinanza canadese e britannica ha stregato tutti con la sua No Roots ed è pronta a replicarsi con il nuovo cd composto da undici tracce. Mint prende il nome dalle foglie di menta e il tè alla mente che Alice Merton, come da lei stesso sottolineato, utilizzava per calmare la paure e gli attacchi di panico. Un appuntamento attesissimo per tutti i suoi fan, che hanno imparato ad apprezzare la «ragazza senza radici» per la sua dolcezza e per le sue indubbie qualità canore.

ALICE MERTON IN CONCERTO A ROMA: DIRETTA STREAMING VIDEO

Un ritorno in Italia per Alice Merton, dunque, con la cantante tedesca che aveva raccontato ai microfoni di Agi: «L’Italia è un posto meraviglioso, è diventata una seconda (o forse terza!) casa. Mi stupisce sempre il calore con cui la gente mi accoglie, mi cerca, mi parla. Il pubblico da voi è diverso, è più “vivo” che in altri posti. Poi adoro il cibo, i monumenti, ho visitato Roma, Milano e Venezia, anche se velocemente, e sono tra le città più belle che abbia mai visto. L’Italia è speciale, gli italiani sono speciali». Come seguire in diretta streaming video e tv il concerto di Alice Merton a Roma? Appuntamento alle ore 21.00 su RTL 102.5 con Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi: basterà sintonizzarsi sul canale 750 di Sky, al 36 del Digitale Terrestre, attraverso l’app o dal sito ufficiale www.rtl.it.





