Alina Sanchez/ Foto, il sorriso della ballerina di Ciao Darwin conquista il web

Gli ultimi giorni di prove avranno impegnato molto Alina Sanchez, che prima di ritornare in Ciao Darwin 8 questa sera condivide un unico scatto sui social. La foto riguarda la precedente puntata del programma, dove troviamo la ballerina vestita con la metà di un giacchetto, unito ad una delle fettuccine del body ultra minimalista previsto per il costume di scena. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez e per i commenti dei follower della bella ballerina. Per una volta la ballerina non si mostra invece in una delle sue pose più tipiche, dove esibisce uno sguardo da pantera, felino e seducente.

Alina Sanchez: il sorriso che ruba lo sguardo

In questa nuova occasione Alina Sanchez, ballerina di Ciao Darwin, decide che sia il sorriso a prendere spazio sul suo volto, dando ancora più valore alla sua bellezza indiscussa. Ed è ancora più diversa nelle Stories, dove una gif ci svela che in settimana ha vissuto giornate davvero intense. “Che bello arrivare a casina, buonanotte”, scrive mentre saltella velocemente, scuotendo tutta la chioma riccia. Forse una serata brava oppure le tante prove che hanno impegnato l’intero corpo di ballo più del previsto, in occasione della puntata di oggi.

Alina Sanchez, il costume di scena





