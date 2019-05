Alina Sanchez/ Quello scatto che “sconvolge” il pubblico (Ciao Darwin)

Alina Sanchez ha deciso di smettere i panni da ballerina di Ciao Darwin 8 e di sfruttare questo stop annuale per ritornare agli outfit che più le piacciono. Dopo averla vista in versione robotica nella precedente puntata del programma, la ballerina infatti mette a nudo tutte le sue grazie con uno scatto nel terrazino di casa condiviso su Instagram clicca qui per guardarlo. Asciugamano a turbante in testa, lingerie rosso fuoco e solo un calice di bicchiere di vino. “Mi godo la domenica”, dice a tutti i fan, facendo scattare di sicuro qualche crepacuore online. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

Alina Sanchez stupisce il pubblico di Ciao Darwin su Instagram. Qualcuno avrà persino pensato con delusione che sarebbe stato meglio ammirare il lato B della donna pantera: la diretta interessata accontenta tutti i più curiosi qualche giorno dopo, quando sceglie uno scatto color seppia in cui mette in evidenza le sue forme. Clicca qui per guardare il post di Alina Sanchez. “Wonderful sky”, scrive lei pensando al cielo nuvoloso e di grande fascino che ammira dal suo appartamento. Per gli ammiratori invece, scrive qualcuno, è il cielo ad averle risposto “bellissima”.

Alina Sanchez, Ciao Darwin: ricci liberi

Arrivato il momento di liberare i ricci per Alina Sanchez, che conclusa la parentesi di Ciao Darwin 8 non dimentica tutti i fan che l’hanno seguita in tutte le puntate. L’abbiamo vista spesso con la capigliatura ribelle, ma negli scatti condivisi nelle Stories sembra che la sua chioma faccia a gara con quella di Giada Farano. In sottofondo un brano che ha nel cuore This Is Love di Bob Marley, per un book fotografico interessante. Con indosso solo la maglietta nera, oppure con un piccolo top bianco. Lo sguardo da pantera ha lasciato il posto ad un’espressione più nostalgica, fanciullesca sotto certi aspetti. E di sicuro romantica, come ci dimostra la volontà di Alina di dare la buonanotte a tutti i suoi ammiratori con la foto di un tenero orsacchiotto. Non dimentica però l’appuntamento di oggi con Ciao Darwin 8, che ritornerà in prima serata con nuove coreografie. Che cosa avrà preparato per noi questa sera? Staremo a vedere.

Che sguardo dal terrazzo

Un lato b da sogno

Visualizza questo post su Instagram 𝒯𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝒻𝓊𝓁 𝓈𝓀𝓎 Un post condiviso da 𝖆𝖑𝖎𝖓𝖆 𝖘𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊𝖟 (𝖈𝖔𝖐𝖎 ) (@alinacoki) in data: 14 Mag 2019 alle ore 10:01 PDT





