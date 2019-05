Alisha Griffanti, la diva del cubo/ “Domino gli uomini, mi pagano per essere…”

Alisha Griffanti, la diva de tubo, ospite di Pomeriggio 5, svela i segreti del suo successo. Nel presentarla, Barbara D’Urso ammette di non conoscerla e, incuriosita dal video di presentazione, chiede di conoscere qualcosa in più della sua attività. Tutti i video che Alisha pubblica su You Tube, in pochi minuti, diventano cliccatissimi. La diva de tubo condivide con i fans ogni momento della giornata. Il lavoro di Alisha Griffanti, però, è un altro ovvero dominare gli uomini. “Domino uomini per lavoro, produvo video fetish” – racconta Aisha che, poi, rivogendosi a Barbara D’Urso aggiunge – “a Rocco Siffredi hai detto che se ti avesse baciata, gli avresti dato un calcio nelle palle. Io faccio anche quello per lavoro”. Spiazzata, Barbara D’Urso aggiunge: “diciamo che di lavoro tratti male gli uomini” trovando l’approvazione di Alisha.

ALISHA GRIFFANTI: “PIU’ TRATTO MALE GLI UOMINI PIU’ GUADAGNO”

Alisha Griffanti, orgogliosa del proprio lavoro, consiglia anche a Francesca Cipriani, ospite di Pomeriggio 5, di guadagnare inviando foto dei piedi agli amanti del fetish. Poi aggiunge: “più tratto male gli uomini, più guadagno. Si fa tutto per il cash Barbara”. La diva del Tubo, poi, spiega di non avere assolutamente rapporti intimi con gli uomini che domina: “io invio foto dei piedi e gli uomini mi pagano. Attenzione, però, io non mi faccio leccare i piedi perchè a me fa schifo il contatto fisico. Non ho rapporti intimi con nessuno. Sono assolutamente casta. Io con gli uomini ho solo un rapporto di dominazione”, conclude Alisha. Roberto Alessi, poi, aggiunge: “quello che mi stupisce è che ci siano uomini che vogliono essere trattati male nel loro punto più dolente”.

