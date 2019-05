ALISON EVERS, CHI È?/ Moglie di Tony Hadley: hanno avuto le figlie Zara e Genevieve

Chi, tra le fan degli Spandau Ballet, non ha mai sognato di sposare Tony Hadley? Una di loro ci è riuscita: si chiama Alison Evers, è inglese, ed è la moglie di Tony Hadley con cui sta dal luglio 2009. La coppia è convolata a nozze a Cliveden, Taplow, nel Regno Unito, dove la cerimonia è stata officiata tra i parenti e gli amici di sempre. Con lei, Hadley ha avuto due figlie, Zara (nata nel settembre 2006) e Genevieve (nata nel febbraio 2012). Alison è la sua seconda moglie: prima di lei, infatti, c’è stata Leonie, che le ha dato altri tre figli (Thomas, Toni e Mackenzie). La loro relazione si è conclusa nel 2003, dopo circa 20 anni trascorsi insieme. Tony non ama parlare della sua vita privata. Di Alison, infatti, non si sa quasi nulla, se non che è un tipo molto riservato e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Le foto in coppia sono rarissime: in rete circolano soprattutto quelle del loro “giorno speciale”, in cui si vede la Evers felice accanto al neosposo.

Chi è Alison Evers moglie di Tony Hadley

Alison Evers e Tony Hadley sono coetanei: cinquant’anni lui, cinquant’anni lei. A onor del vero, lui ne ha quasi sessanta, ma non è mai stato così in forma. Di recente ha ripreso in mano la sua carriera da solista, già inaugurata nel ’92 con l’album The State of Play. Il sogno degli Spandau Ballet è finito, ed è finito malissimo: “Sì, è triste ma è così”, ammette laconico a Tgcom24, “è andata a finire così e i ragazzi degli Spands e il loro manager, Steve Dagger, sanno il perché. Io non ho mai detto pubblicamente i motivi della nostra rottura, credo tocchi a loro spiegarli al pubblico e ai fan. Hanno fatto delle cose che mi hanno ferito e ferito gente attorno a me. Cose non belle che non ti aspetti da quelli che dovrebbero essere tuoi amici. Per queste ragioni non potevo più andare avanti”. Il suo equilibrio, Tony, l’ha ritrovato in famiglia. Moglie e figli, per lui, ci sono e ci saranno sempre. Anche quando gli altri lo tradiranno.

