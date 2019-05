All Together Now, 1a puntata/ Diretta: Mietta pronta a scendere in campo come giudice

Come se ne avessimo davvero bisogno, tutto è pronto per l’arrivo di un nuovo talent show su Canale 5. Sono tanti i talenti pronti a mettersi in gioco sul palco al cospetto di un muro di 100 giudici e, al grido di “saremo buoni o cattivi”, anche Mietta è pronta a mettersi in gioco. La famosa cantante vestirà proprio i panni di uno dei giudici “vip” di questo ormai famoso muro insieme ad altre guest star di questo progetto. Al momento non si capisce bene se i 100 giudici saranno sempre uguali puntata dopo puntata ma sembra proprio che Mietta sarà regular nel programma tanto che lei stessa sui social, ha pubblicato una foto su Instagram, e ha scritto: “Sono contenta di potervi finalmente dire che sarò in una meravigliosa divertente fantastica squadra di 100 giudici nel nuovo programma di canale 5 capitanato da una meravigliosa Svizzera Doc @therealhunzigram ed un mitico Zio @j.axofficial con Il nostro super regista @RobertoCenci Seguiteci numerosi perché sarà un occasione imperdibile per divertirsiiiii a suon di musica dal 16 maggio tra un po’ di giorni vi dirò di più sui miei compagni di viaggio sister comprese“. Come andrà questa prima puntata e quale sarà il destino di Mietta e dei suoi giudici? Lo scopriremo solo stasera, fino ad allora cliccate qui per vedere o leggere il messaggio di Mietta. (Hedda Hopper)

I due padroni di casa pronti a divertirsi

Giovedì 16 maggio, in prima serata su canale 5, debutta il nuovo game show musicale di Mediaset. Parte, infatti, All Together Now ed è un programma a metà strada tra un talent e un game show. Padroni di casa sono Michelle Hunziker e J-Ax che formano la nuova coppia televisiva e che stanno già dimostrando di essere molto affiatati. Quella di questa sera è la prima di sei puntate in cui i protagonisti saranno concorrenti che, pur sapendo cantare, nella vita, fanno altro. Davanti a 100 esperti di musica, i concorrenti si esibiranno per cercare di realizzare un sogno. Davanti al muro umano, dunque, si presenteranno operai, studenti, casalinghe, impiegati, professionisti e così via, pronti a vivere un sogno. “Qui non c’è da garantire nessun futuro e questo ha cancellato tutte le ansie e le paranoie che ho avuto nelle mie altre esperienze. Mi sono divertito perché il programma non punta sulla pesantezza della competizione, ma è un gioco a premi musicale”, ha spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni J-Ax.

Il meccanismo di gara di All Together Now

Nello studio di All Together Now, c’è un muro alto otto metri composto da sei file di postazioni per un totale di 100 posti che è il numero dei giudici che dovranno esprimere un giudizio sulle esibizioni. I giudici del programma sono tutti esperti di musica come cantanti, produttori e discografici che, se apprezzeranno l’esibizione si alzeranno cantando con il concorrente. Lo scopo è fare alzare tutti e 100 i giudici che saranno tutti microfonati in modo che il pubbico possa sentire i commenti. Ogni concorrente otterrà così un punteggio. Se il concorrente successivo otterrà un punteggio maggiore scalzerà dal podio chi ha ottenuto un punteggio inferiore. I giudici avranno 30 secondi per ascoltare il concorrente prima della votazione. Chi prenderà 100 punti andrà direttamente in finale nel corso della quale i concorrenti si contenderanno il premio da 50mila euro.

All Together Now: Iva Zanicchi, Pucci, Gabriele Cirilli e Boomdabash guest star della prima puntata

Nella prima puntata di All Together Now ci saranno anche degli ospiti speciali. Oltre ai cento giudici di fronte ai quali si esibiranno i concorrenti, infatti, ci saranno anche Iva Zanicchi, Pucci, Gabriee Cirilli e Boomdabash come è stato annunciato in conferenza stampa. Nel primo appuntamento, inoltre, ci sarà anche Beppe Vessicchio: “Vessicchio è venuto solo a darci una ‘benedizione’ all’inizio in amicizia”, ha spiegato Roberto Cenci. Sempre in conferenza stampa, Michelle Hunziker si è detta felice della nuova avventura professionale: “La prima volta che ho visto il trailer di questo programma mi sono emozionata ma ho avuto anche molti dubbi, pensando a questi cento giudici e al fatto che io dovessi essere imparziale. Sono svizzera… Poi ho visto il casting dei concorrenti e questo muro diventa una sorta di condominio, perché alla fine ci si conosce tutti. Il primo ad esprimersi è Ax, poi io vago e interpello qualcuno. Abbiamo cento esperti musicali che possono anche litigare e sorprendono sempre. I concorrenti stanno davvero in ansia. E’ stata un’esperienza fantastica”.

I 100 giudici di All Together Now

Chi sono, dunque, i 100 giudici di All Together Now? Ecco tutti i nomi: Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati, Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.



