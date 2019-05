All Together Now, Video e Semifinalisti / Augusta, la ‘gallina vecchia’ che commuove

Musica, divertimento ed un montepremi da cinquanta mila euro. Ad All Together Now si esibiscono talenti di ogni genere, davanti agli occhi di una giuria variegata e pungente. Da J-Ax fino a Iva Zanicchi, passando per il comico Pucci, il cantante BoomDaBash e ancora Gabriele Cirilli. Chi riesce a conquistarli ha diritto al pass valido per la semifinale. Tra una sfida e l’altra è subito protagonista Iva Zanicchi, che accende il tormentone nei confronti del povero Luca Valenti: “Hai delle belle gambette! Ti piacciono le ragazze o sei gay?”. Una delle prime cantanti ad emergere durante la puntata è Graziana con Think, il tripudio però è tutto per Rosy Messina. Con Dimmi Come di Alexia entra nei cuori del pubblico e dei giudici, con la Hunziker che arriva a sdraiarsi sul bancone. La polemica l’accende Ketra dei BoomDaBash, che non si alza e si becca i “Fuori! Fuori!” del pubblico.

All Together Now, Veronica Liberati protagonista

Ci pensa Veronica Liberati a placare una scatenata Iva Zanicchi, che punzecchia senza sosta Luca Valenti. Il siparietto è servito, si arriva persino alle “minacce” fisiche per il giovane opinionista. Ma quando canta Veronica i riflettori sono tutti suoi. E si afferma come unna delle concorrenti più brave della prima puntata di All Together Now. Con Don’t let the sun go down on me conquista ben novantatrè giudici e si piazza in alta classifica. Senza troppi problemi conquista la semifinale, eliminando Silvia Mezzanotte che al contrario non ottiene il numero di voti sufficienti per passare la manche. La puntata procede a ritmo tambureggiante, con le esibizioni de Le Frenetike, Daria Biancardi e di Amedeo Raciti. In mezzo anche la gag tra Michelle Hunziker e J-Ax, con il rapper che si prepara un panino con il salame. Anche Pucci e Gabriele Cirilli non perdono occasione di esaltare il loro lato comico.

La giuria di All Together now piange per Augusta Procesi

Augusta Procesi fa piangere la giuria di All Together Now. E sul fatto che siano lacrime positive non ci sono dubbi. Nonostante l'uscita stonata di Iva Zanicchi, che bonariamente dà della "gallina vecchia" alla concorrente: "Bisogna sempre ricordarsi che quando la gallina è anziana fa un ottimo brodo". E il brodo, metaforicamente parlando, è stato delizioso. La sua storia e i suoi trascorsi hanno coinvolto emotivamente i giurati e il pubblico a casa, il resto lo ha fatto una splendida voce. Con il brano 'La vita' ha spiccato il volo aggiungendo il suo nome a quello dei semifinalisti. J-Ax tra i più entusiasti dopo l'esibizione della Procesi: "Questa signora ha cantato con un'energia di una venticinquenne. Non ha convinto già al ciao…è stata proprio brava dopo".



