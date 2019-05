Allegria di Sarabanda chi è?/ Il campione David Guarnieri nella squadra TV (Ciao Darwin)

Chi è David Guarnieri, Allegria di Sarabanda

David Guarnieri, il campione più longevo di “Sarabanda”, sarà tra i protagonisti della nuova puntata di “Ciao Darwin 8”, in onda su Canale 5, in cui si sfideranno Tv e Web. David Guarnieri è diventato noto con il soprannome di Allegria, affibbiatogli da Enrico Papi, per il suo aspetto composto e quasi inespressivo: “Da oggi sei Allegria! Allegria o Allegretto, che vuoi? Così bello, festoso, pimpante… È simpatico! Come le zanzare…”, disse il conduttore nella puntata del 6 marzo 2001. Clicca qui per vedere il momento in cui viene soprannominato Allegria. Originario di Roma, Allegria divenne campione di “Sarabanda” il 3 marzo 2001, restando in carica per ben 124 puntate, fino al 5 ottobre dello stesso anno, e stabilendo anche il record di concorrente più longevo della storia dei quiz televisivi italiani. Durante la sua partecipazione al programma, ha vinto per ben due volte il 7×30, portandosi a casa il montepremi di 500 milioni di lire, per un totale di un miliardo di lire in gettoni d’oro.

Allegria: David Guarnieri, dalla tv alla radio

Successivamente Allegria (David Guarnieri) ha partecipato a 10 speciali serali con gli altri campioni di “Sarabanda“, tra le vincite anche una fornitura illimitata di album musicali da un negozio a sua scelta per un anno. “La mia vita, indubbiamente è cambiata (al di là del fattore economico), arricchendomi e formandomi, soprattutto dal punto di vista umano. (…) La cosa più importante è che, grazie alla trasmissione, ho cominciato a lavorare in un’importante radio privata di Roma, divenendo parte integrante dello staff”, ha dichiarato Allegria in un’intervista a Tv Blog del 2009. Infatti dal 2001 David Guarneri lavora per “Rtr 99 – Radio Ti Ricordi” (precedentemente “Radio Nostalgia”). Ancora oggi è la voce del programma “Stasera… che sera!“, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 alle 23.00. Per Allegria la canzone più bella di sempre è “Alice” di Francesco De Gregori.

