Ambra Angiolini/ Cantanti 50% donne 50% uomini al concerto primo maggio? Assurdo!

Ambra Angiolini al timone del Concerto del primo maggio 2019 in programma oggi a Roma e le ultime ore sono state particolarmente turbolente per la nota attrice. Intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del grande evento per la Festa del lavoro, l’artista ha commentato così le critiche sulla scarsa presenza di donne sul palco: «Contare le donne nella lista di un concerto mi sembra davvero assurdo: dare al mondo della musica la sensazione che, pur di realizzare il 50%-50%, ci si può infilare dentro chiunque è davvero il colmo». La Angiolini, che sarà affiancata da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, ha poi aggiunto: «Se vogliamo parlare di donne parliamo della parità salariale, delle difficoltà di fare un figlio e di mantenere il proprio posto: queste mi sembrano delle questioni serie. Del resto parlano i numeri: su mille giovani artisti iscritti al contest del Primo maggio, si sono presentate 90 donne, più del 90 per cento sono uomini. Questa è la fotografia della realtà, una realtà che c’era già prima: il Primo maggio è l’ultimo anello di una catena produttiva e non è certamente responsabile di quello che purtroppo ancora non succede nella discografie».

Ambra Angiolini al timone del Concertone di Roma

Ambra Angiolini sarà tra i conduttori dell’ormai classico Concerto del Primo Maggio, insieme al leader de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi. Tutto è pronto per una giornata dedicata alla musica e alla società, con la donna di spettacolo che presenterà in maniera frizzante l’evento che sarà trasmesso anche quest’anno su Rai Tre. Per lei sarà la seconda conduzione consecutiva, direttamente dal palco di piazza San Giovanni a Roma. Ambra Angiolini è alla sua seconda esperienza in qualità di conduttrice del Concerto del Primo Maggio. Anche in questo caso, i fruitori abituali dei social network non hanno perso tempo per criticarla. In tale situazione, il dito era stato puntato contro il maglione da lei sfoggiato, realizzato da Alberta Ferretti e dal costo considerato troppo esoso. Ad ogni modo, la presentatrice ha continuato a gestire la giornata con il suo stile personale e apprezzato da buona parte del pubblico.

Ambra Angiolini: dal Concerto primo maggio alla storia con Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini, conduttrice del Concerto del primo maggio, ha fatto molto parlare di sé nel corso degli ultimi mesi per diverse motivazioni. Come spesso succede, la sfera sentimentale suscita molta curiosità fra gli appassionati di gossip. La poliedrica artista è recentemente diventata la nuova compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e non ha perso occasione per elogiarlo pubblicamente. Si parla già di un loro possibile matrimonio, ma lei ha smentito ogni decisione del genere nonostante non nasconda di essere innamorata del personaggio sportivo in questione. Ha confermato le sue opinioni anche in occasione della sua ultima ospitata a Domenica In, con una lunga intervista rilasciata alla presentatrice Mara Venier. Dopo essersi separata da una precedente unione coniugale con il cantante Francesco Renga, la Angiolini sembra non avere alcuna intenzione di convolare di nuovo a nozze. Al tempo stesso, il Web ha criticato aspramente Ambra per la sua ultima apparizione televisiva, definendola spocchiosa, superba e antipatica. C’è chi non ha notato alcuna differenza rispetto agli atteggiamenti mostrati durante i suoi esordi a Non è la Rai, ma a lei ciò poco interessa. La Angiolini ha infatti scelto di non rispondere agli haters, andando avanti per la sua strada e proseguendo nei propri progetti professionali.



