Ambra Angiolini lascia Instagram e Massimo Allegri la Juventus/ Pronti a partire?

Ambra Angiolini ha lasciato Instagram, poche ore prima che diventasse ufficiale l’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. La chiusura del profilo è arrivata all’improvviso e senza nessun tipo di spiegazioni. C’è chi ha collegato immediatamente i due episodi, cercando di trovare un motivo a questa scelta dell’attrice e presentatrice. TgCom24 ha ipotizzato che potrebbe essere anche stata una mossa dettata dall’ormai ex tecnico bianconero in vista della pioggia di polemiche pronte a cadere su di lei per la fine del rapporto con la Vecchia Signora. E chissà che ora non ci sia la volontà da parte dei due di partire e lasciarsi alle spalle i fari della popolarità almeno per un po’. Dopo la sorprendente decisione arrivata in maniera congiunta tra il tecnico e la squadra Campione d’Italia non ci si può di certo stupire di niente.

Ambra Angiolini lascia Instagram e Massimo Allegri la Juventus: una splendida storia d’amore

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimo Allegri ha scatenato vari commenti da parte del popolo italiano. Moltissimi sono quelli che hanno dimostrato consensi di fronte a quello che è un amore vero e spontaneo, tra due personaggi noti e che hanno dimostrato di essere umili e pronti a godersi soprattutto le piccole cose. La giornata di oggi a sorpresa vede coinvolta anche Ambra nell’addio di Allegri alla Juventus, la chiusura del suo profilo Instagram ha infatti lasciato tutti senza parole. Chissà che proprio domani durante la conferenza stampa di addio ai bianconeri del mister non arrivi qualche domanda su questo episodi, anche se conoscendo il livornese difficilmente riusciranno a fargli pronunciare giudizi su quanto fatto da un’altra persona.

