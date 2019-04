Ambra Angiolini/ Sull’ex Francesco Renga:”Siamo sereni gli voglio bene” (Domenica In)

Ambra Angiolini ospite a Domenica In per regalare qualche anticipazione sul concerto del primo maggio che condurrà insieme a Lodo Guenzi. Una manifestazione importante da dirigere per la quarantaduenne, spesso al centro del gossip per la relazione con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Oltretutto sarà un fine settimana ricco di impegni per entrambi, dal momento che il mister della vecchia signora dovrà guidare la sua squadra in campionato e presenziare al programma di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa. Per Ambra Angiolini, invece, l’appuntamento è fissato per questo pomeriggio da Mara Venier, dove racconterà le ultime novità in campo sentimentale, familiare e lavorativo, tra aneddoti, episodi divertenti e progetti futuri. A proposito di famiglia, Ambra Angiolini ha raccontato per Vanity Fair la sua storia “disordinaria” e “meraviiosa”: “Mia figlia Jolanda mi ha insegnato la cruda verità della vita e delle scelte che tutti fanno ma che nessuno condivide – ha scritto nell’articolo – Mi chiese se i nonni dovessero per forza morire indipendentemente dal fatto che fossero suoi e quindi inspiegabilmente mortali. Presa in contropiede le risposi che certamente spetta a chi ha vissuto tanto andare in cielo, trasformarsi in stella oppure andare da Gesù e che la scelta nel suo caso fosse ancora libera e non così urgente. Per fortuna sono ancora tutti con noi”.

Ambra Angiolini, la storia con Massimiliano Allegri

A Domenica In si parlerà anche della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Una relazione che prosegue a gonfie vele ma che evidentemente non ha bisogno di fedi al dito: “Mi sono sposata con me stessa dopo essermi separata. Qualsiasi cosa accadrà sarà una cosa in aggiunta alla mia persona. L’abito bianco me lo sono già messa da sola” aveva detto Ambra Angiolini in una recente ospitata a Verissimo. “Non ho bisogno di un uomo per essere socialmente riconosciuta”. L’attrice è innamorata davvero e grazie ad Allegri è tornata a credere nei sentimenti: “Lui è una persona che mi ha insegnato tanto. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare sfuriate perché sono troppo passionale. Poi, sorride da Dio e sono due anni che rido”.

Ambra Angiolini, Allegri è la sua ripartenza personale

L’incontro con Massimiliano Allegri rappresenta un punto di svolta nella vita di Ambra Angiolini. Mara Venier è pronta ad indagare sui trascorsi della coppia con l’intervista esclusiva all’attrice. Si parlerà anche del rapporto con l’ex Francesco Renga, anche lui cantante, con cui vige rispetto e stima reciproca: “Sono felice perché io e Francesco abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere e abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Siamo sereni… gli voglio un bene infinito” le parole di Ambra sempre a Verissimo. Se i sentimenti non sono più un problema per l’Angiolini, i progetti a breve e a lungo termine rappresentano invece un ottimo stimolo per il prosieguo della carriera. All’orizzonte, non troppo lontano in realtà, c’è l’appuntamento del concerto del primo maggio che Ambra Angiolini avrà il piacere di condurre insieme a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.



