Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno insieme/ “Il mio ex Marco l’ha presa molto male”

Il bacio in diretta al Grande Fratello 16 ha sancito l’inizio di una nuova storia d’amore: quella tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. E di quanto accaduto ieri in diretta se ne parla anche oggi a Pomeriggio 5, dove l’ex gieffina è ospite. Una volta riviste le immagini della sorpresa da lei fatta a Kikò in Casa e dei loro appassionati baci, si parla di cosa ne sarà del loro futuro ma, soprattutto, di come ha reagito Marco, l’ormai ex fidanzato di Ambra, a tutto questo. Dopo aver sottolineato che la loro storia era comunque nata da soli 15 giorni, Ambra svela come Marco sia rimasto scosso dalla rottura. “Io , al mio ritorno, gli ho detto che ero confusa e che non era come prima. Come l’ha presa? Non l’ha presa benissimo chiaramente, soffre da uomo innamorato. Lui era molto innamorato.”

Ambra Lombardo a Pomeriggio 5: “La rottura con Marco? Ci è rimasto male…”

Ambra Lombardo svela, quindi, che l’ormai ex fidanzato Marco non ha preso bene il fatto che lei abbia voluto chiudere la loro relazione subito dopo l’uscita dal Grande Fratello 16. E sicuramente non si aspettava che la professoressa avesse perso la testa per Kikò Nalli. A Pomeriggio 5, Ambra infatti aggiunge: “Chiaramente per rispetto e per avere un po’ cura del suo dolore… Io anche all’inizio ero molto innamorata, infatti ho difeso a spada tratta e l’ho messo subito alla luce del sole per tutta la permanenza in Casa. In realtà io confermo quello che penso di lui, che è un uomo meraviglioso e splendido, solo che…” I sentimenti per Kikò hanno prevalso su ciò che provava per lui.

