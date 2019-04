Ambra Lombardo pensa a Kikò Nalli/ Dedica dopo l’addio al Grande Fratello: e Marco?

C’è davvero solo amicizia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo? La bella professoressa ha lasciato ieri la Casa del Grande Fratello 16 con grande dispiacere da parte dell’ex marito di Tina Cipollari. Dopo la puntata, chiuso in confessionale, Kikò ha ammesso di esserci rimasto davvero molto male. Il tutto è andato poi in onda nel daytime di oggi su Canale 5: “Quando è stata eliminata io ho avuto un’emozione tremenda. Come se una cosa non sta andando via, come se una cosa stesse per cominciare” ha ammesso Nalli. Quello che non sa è che, come Tina Cipollari, anche Ambra gli ha scritto un messaggio dopo l’uscita dal Grande Fratello. Le prime parole social della bella professoressa dopo la fine di questa avventura sono infatti state proprio per lui e scatenano anche molti quesiti.

LA DEDICA DI AMBRA A KIKO’ NALLI

“Ripenso alle tue parole – scrive Ambra Lombardo in una storia pubblicata su Instagram, che continua – uscita dalla Casa quello che hai vissuto ti resterà dentro e ti cambierà. Non tornerai indietro…”. Alla fine del messaggio un tag che elimina ogni dubbio in merito al suo destinatario: Kikò Nalli. Il pensiero di Ambra vola quindi a lui e sembra quasi confermare che la loro non è semplice amicizia. Eppure Ambra è fidanzata con Marco, che viene citato anche nella nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio c’è infatti la sorella della Lombardo che ammette di tifare per Kikò, tuttavia conferma che il rapporto tra Ambra e Marco rimane integro. Sarà davvero così? Tutto sarà svelato a Domenica Live, dove Barbara d’Urso ospiterà l’ex gieffina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA