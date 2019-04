Ambra Lombardo/ Resisterà al fascino di Kikò Nalli? (Grande fratello 2019)

Ambra Lombardo è una delle concorrenti del Grande fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso in onda stasera su Canale 5. Ambra è in nomination (e dunque al televoto) dalla settimana scorsa, quando ha avuto la peggio nella sfida “donne vs donne”. Stessa sorte per Enrico Contarin, Gianmarco Onestini e Serena Rutelli. L’insegnante siciliana proverà a riscattarsi nel corso della diretta odierna, insieme ai suoi tre compagni di sventura. 33enne di Modica (Ragusa), Ambra insegna lettere e storia in un liceo delle scienze umane di Milano. Da piccola avrebbe voluto fare l’archeologa; non è un caso che il suo mito sia Alberto Angela. Quella per la tv è una vera e propria passione: il Gf potrebbe segnare la svolta nella sua carriera, costituendo un vero e proprio trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. Per ora, comunque, resta la prof seria e pignola che ama i musei e le buone letture. Ma anche il mare e le moto, perché è uno spirito ribelle. Il suo sogno è quello di comprare una Harley-Davidson.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli: c’è intesa?

Ambra Lombardo è una professoressa fuori dal comune: bella, positiva, sorridente, romantica e passionale. È fidanzata, in passato ha avuto storie lunghe e importanti, ma non ama parlarne. Nella Casa del Grande fratello 16, Kikò Nalli l’ha già “puntata”. “Guarda, io non sono uno a cui parte la testa”, ha confidato lui a Serena, “per me ce ne vuole. Però vedersi tutti i giorni qui, si crea un mondo che è a sé stante”. L’ex marito di Tina Cipollari si è preso una bella sbandata per Ambra. Nei giorni scorsi, i due si sono avvicinati molto, e Kikò non ha potuto fare a meno di notarla. “È fidanzata ed è una ragazza seria”, gli ha risposto Serena, “però a differenza mia e delle altre non l’ho mai sentita parlare del ragazzo, mai”. Qui il video della rivelazione. Che l’interesse sia reciproco? Lo scopriremo stasera (forse).

