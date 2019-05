Ambra Lombardo/ Video: “Io vittima di stalking, l’anno scorso ho denunciato e…”

A Mattino 5 si parla del caso di Giuseppe Morgante e dell’attacco subito con l’acido per mano della sua ex fidanzata. In studio ci sono gli opinionisti storici di Federica Panicucci e a loro si aggiunge Ambra Lombardo, la protagonista del Grande Fratello 2019, la bella professoressa che ha fatto impazzire Kikò Nalli. Lei stessa prende la parola per raccontare: “Ho subito stalking, so come ci si sente, cosa si prova. Io sporto istanza di ammonimento per allontanare questa persona dagli spazi della mia vita ormai un anno fa ma lui continua a scrivermi con profili social falsi, con numeri falsi, continua comunque ad essere invasiva e lesiva della mia persona”. La professoressa poi continua raccontando: “All’epoca lo trovavo sotto casa e anche nel mio stabile, dietro la porta di casa, questo è in incubo ad occhi aperti avere una persona che ti perseguita. Avevo avuto con lui una storia di tre mesi e quando ci siamo lasciati lui si è incattivito e mi ha perseguitato“.

IL RACCONTO DI AMBRA LOMBARDO

Federica Panicucci continua ad indagare su quelle che sono la novità oggi e Ambra Lombardo continua: “Oggi non lo trovo sotto casa grazie a Dio ma vengo comunque reperita attraverso i diversi mezzi di comunicazione, viene lesa nello spazio della tua esistenza soprattutto nel caso di cyberbullisimo“. Sulla stessa onda partono anche i racconti di Marco Balestri e Federica Panicucci che raccontano delle loro esperienze ma anche della prontezza con cui le forze dell’ordine hanno agito arginando il problema e lo stalker di turno. Altri hanno denunciato il contrario in questi anni ma sicuramente c’è sensibilità che cambia le cose tra un caso e l’altro.

Ecco il video del momento:

In diretta a #Mattino5 Ambra racconta la sua brutta esperienza vissuta un anno fa: "Ho subito stalking" pic.twitter.com/f9G5Re4cYn — Mattino5 (@mattino5) May 13, 2019





