Amici 2019/ Chi vincerà? Alberto Urso super favorito

Chi vincerà Amici 2019? Aa finaissima dea 18esima edizione de taent show di Maria De Fiippi manca ancora un mese e gi aievi in gara sono ancora tanti. I cantanti ancora in gara sono Alberto Urso, Tish o Giordana Angi mentre i baerini che sperano di arrivare in finae sono Vincenzo Di Primo, Umberto Gaudino o Rafael Quenedit. Il vincitore di Amici 2019 sarà solo uno e, ad oggi, il super favorito resta Alberto Urso che, esibendosi sulle note di una canzone di Fabri Fibra non solo ha sorpreso il pubblico, ma ha anche conquistato gli addetti ai lavori più scettici dimostrando di potersi cimentare in più generi musicali. Dalle quote dei siti specializzati è evidente che Alberto abbia la vittoria in tasca. Il suo trionfo, infatti, è quotato a 1.60, 1.85 e 2.00 Eurobet, Goldbet e Sisal. Sarà davvero lui, dunque, il vincitore?

AMICI 2019: LE PRIME PAROLE DI ALVIS DOPO L’ELIMINAZIONE

Il cantante della squadra bianca, Alvis, eliminato al termine della scorsa puntata, ha rilasciato le prime dichiarazioni. Nonostante non sia riuscito a concludere tutta l’avventura nella scuola di Amici 2019, Alvis si considera soddisfatto del percorso fatto. Ai microfoni di WittyTv, ha detto: “è stata una serata molto movimentata per me, però piena di emozioni” – ha spiegato il cantante che ha poi aggiunto – “Mi aspettavo di uscire alla sfida in cui sono entrato. Ho fatto bene, ho dato il massimo, è stata una bella crescita per me che non avevo mai fatto nulla prima di questa esperienza. Prima o poi doveva succedere”. Cosa farà ora Alvis? Continuerà a cantare e a studiare per realizzare il sogno di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro? Per il momento non ha ancora le idee chiare: “Devo andare a casa a salutare i miei, non vedo l’ora di rivedere mia mamma e poi per il resto vediamo”, ha concluso.

