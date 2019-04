AMICI 2019/ È amore tra Jefeo e Ludovica? La madre di lei: “Vediamo come andrà”

Ludovica e Jefeo, i due ex concorrenti di Amici stanno insieme?

Ludovica e Jefeo sempre più innamorati. Dopo essersi conosciuti (e piaciuti) ad Amici 2019, i due hanno iniziato a frequentarsi anche al di fuori della scuola. L’unico ostacolo è la distanza: lei vive a Catania, lui a Milano, e vedersi è complicato. Anche per questo Jefeo – nome d’arte di Fabio Migliano – pensava di “andarci piano”. Dopo l’uscita dal programma, però, la loro relazione ha preso una piega diversa. E a dispetto delle critiche, sembra destinata a durare a lungo. In ballo potrebbe esserci anche un progetto discografico, ma per ora è tutto top secret. L’unica a sbilanciarsi sul loro rapporto è la madre di lei: in un’intervista al settimanale Di più, la donna rivela dettagli inediti sulla vita di Ludo. Jefeo non l’ha ancora incontrato, ma conta di farlo presto: “Però posso dirle che, da quello che ho capito, è proprio un bravo ragazzo. Vedremo come andrà tra loro”. Inevitabile l’accenno al suo look particolare, un vero e proprio segno distintivo: “Non ama il colore naturale dei suoi capelli, un colore miele scuro. Così aveva iniziato a sperimentare diversi colori, compreso il fucsia. Finché non si è piaciuta con il nero e l’azzurro, anche perché questi sono i colori della sua squadra del cuore: l’Inter”.

Amici 2019: flirt confermato tra Andreas Muller e Veronica Peparini

Anche Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme. Proprio così: galeotto fu Amici, per l’allievo e la maestra di ballo. Pasqua l’hanno trascorsa insieme, e in quest’occasione, Andreas l’ha pure presentata alla famiglia. Una storia seria, dunque, che porta avanti lo slogan “l’amore non ha età”. Andreas ha documentato tutto su Instagram, inclusa la festa di compleanno di suo fratello: “30 anni di forza, di coraggio e di passione; 30 anni che mi dimostri l’importanza di ridere sempre. Oltre alla danza, un’altra sua passione è sempre stata Fast and Furious, e ringrazio Renato per aver fatto questo capolavoro. È una gioia immensa vederlo così felice. Tanti auguri, fratellone!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA