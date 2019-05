Amici 2019, eliminati/ Dopo Umberto Gaudino chi fuori prima della finale?

La puntata di Amici 2019 dello scorso 11 maggio è stata come sempre ricca di grandi emozioni . Dopo l’ ingresso trionfale di due regine della tv, Maria De Filippi e Raffaella Carrà, accolte in studio da un applauso così forte da far tremare gli spalti, al settimo serale di Amici , grazie a un cast completamente rinnovato composto da: Emma Marrone, coach dei Bianchi per tre edizioni; Mara Venier, Gerry Scotti, forte del successo di Caduta Libera e la Carrà, il talent ha cambiato volto con lo scioglimento delle squadre e l’introduzione delle sfide dirette. Infatti, come sempre i veri protagonisti sono stati i ragazzi , i quali in quattro manche hanno lottato per conquistare le cinque giacche sbrilluccicanti della semifinale. Rafael, Tish, Giordana, Vincenzo e Alberto (gli eliminati sono stati Mameli a inizio puntata e Umberto alla fine), sono riusciti a conquistare la semifinale. Nonostante sia andato via dal programma con il sorriso, è stata toccante l’uscita dal talent del ballerino Umberto Gaudino. La danza è un’arte universale, arricchita dalla passione e dall’esperienza di tanti interpreti e nobilitata dal gusto di tanti estimatori. Cercare di ricostruire i paradigmi dell’arte della danza è un arduo compito, non solo per la molteplicità delle forme con cui la conosciamo, ma anche per la diversità dei significati a cui la associamo. Tuttavia, è chiaro che l’uomo nella danza non ha trovato solo un modo di assecondare una melodia o di muoversi nello spazio; danzando l’individuo può affermare il suo modo di essere, la sua empatia con la situazione in cui si trova, il suo bisogno (o meno) di condivisione.

Amici 2019, danzare non è semplice ma…

Ad Amici 2019 abbiamo capito che danzare non è semplicemente muovere a tempo il proprio corpo, no, la danza è molto, molto altro! Certamente il mantenere il ritmo e il sapersi muovere in sintonia con la musica o con un compagno è parte integrante del danzare, ma per chi ama davvero questa forma d’arte, sì perché si parla proprio di arte, la danza va oltre al movimento fine a se stesso. Nel danzare vengono messi in campo diversi aspetti più profondi e meno immediati: i danzatori si mettono a nudo, mostrando tutto il loro essere, senza risparmiarsi nemmeno per un istante, e nei loro movimenti, nei loro sguardi c’è un racconto favoloso che solo dei veri professionisti riescono a trasmettere anche solo in un istante. La danza è narrazione! La danza parla, anzi racconta… racconta storie, diverse, profonde e fatte di emozioni. Un corpo che danza è già di per sé un racconto dove il movimento e lo sguardo diventano lo strumento per narrare! In ogni gesto c’è l’individualità, la complessità e la diversità di chi danza ed è proprio lì che nasce la storia… Tutto questo e molto altro ancora è l’eccellente e versatile ballerino Umberto Gaudino, il quale pochi istanti prima di uscire dal programma, ha ricevuto nel caso lo volesse, il prossimo anno anche una proposta lavorativa da parte della De Filippi. Ovviamente anche Rafael e Vincenzo ancora in gara, sono dei ballerini straordinari, infatti, grazie alle loro esibizioni magistrali, il pubblico a casa, senza pagare il biglietto , ha potuto assistere a spettacoli di altissimo livello . La stessa cosa vale anche per il canto. Ma tornando a parlare del programma , non solo non sono mancati i momenti di tensione tra prof. allievi e giuria, che da sempre sono quel pizzico di sale in più per dar il giusto sapore al tutto, ma anche quelli teneri quando è venuta fuori la simpatia di Alberto nei confronti della bravissima cantante Emma Marrone. Un mix perfetto ricco di colori e sfumature che ha entusiasmato tutti, e se la puntata di sabato scorso è stata così , allora chi sa come sarà la semifinale e soprattutto chi saranno i 4 finalisti … Purtroppo, per saperlo dobbiamo attendere obbligatoriamente la prossima puntata del talent.

