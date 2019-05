Nella sesta puntata di Amici 2019 di sabato scorso, e nei daytime tante cose sono successe, l’esito della sfida finale tra Mameli e Umberto è stato rinviato a sabato prossimo per un problema al ginocchio del ballerino, i due Vocal Coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, come annunciato dalla De Filippi non ci saranno, e le polemiche tra i prof., Loredana e gli allievi come sempre non sono mancate. In particolar modo quelle tra Rudy Zerby e Giordana, sono state la piccola fiammella che non si è mai spenta durante tutta la puntata. Infatti, mentre il prof. in oggetto continua a sostenere che la cantante dei bianchi che con la sua voce meravigliosa riesce a toccare le corde dell’anima di chi la ascolta, sia brava solo per il karaoke, è molto apprezzata dagli altri prof., in particolar modo dalla grande Bertè e da Ricky Martin. Quest’ultimo, proprio nella puntata di sabato scorso, le ha promesso, visto il suo straordinario talento, che le avrebbe dato una mano anche in ambito internazionale. Ma non finisce qui, oltre a Zerby, anche la bravissima prof. Celentano alla quale purtroppo si è aggiunto anche il prof. Timor Steffens, continua a sostenere che Umberto Gaudino, rispetto ai suoi compagni negli altri stili e non nel suo dove eccelle, sia più scarso. Il ballerino di latino invece, anche sabato scorso, nonostante il suo problema al ginocchio, ha ballato in maniera magistrale anche negli altri stili, questo grazie alla sua versatilità.

Amici 2019: La sfida tra il talentuoso ballerino Umberto e il cantante Mameli

Visto che all’interno di Amici 2019 si parla spesso di versatilità, allora perché solo Umberto Gaudino si è cimentato in altri stili, mentre nessuno degli altri ballerini in coreografie di latino? Sarebbe bello vedere Vincenzo e Rafael ballare coreografie latine, e Tish cantare ‘’casa’’ di Giordana e Giordana cantare ‘’casinò’’ di Tish. Ovviamente, tutto questo sempre per far venir fuori la versatilità degli artisti in oggetto. Infine, sempre nella puntata di sabato scorso, spettacolari oltre alle sfide di danza classica, non solo sono stati i quadri di danza del grande Peparini aventi come sfondo temi sociali, dove Rafael e Vincenzo sono riusciti grazie alla loro bravura a dare ancor più lustro al tutto, ma anche lo spazio ‘c’è posta’ dove Alberto ha ricevuto una sorpresa da parte del padre. Chi riuscirà ad arrivare in semifinale? Per saperlo ci toccherà aspettare la diretta del prossimo sabato con due vip eccezionali Mara Venier e Raffaella Carrà.

