Amici 2019/ Ospite internazionale: nuovo scontro Giordana-Tish?

Star che va via star che arriva. Questo è ciò che accadrà nel corso del nuovo appuntamento serale con Amici 2019, in onda domani, sabato 27 aprile a partire dalla prima serata di Canale 5. Ed infatti, Ricky Martin sarà grande assente della serata mentre John Travolta farà parte del comparto ospiti del programma. Naturalmente l’assenza del cantante è solamente momentanea, impegnato con un evento benefico direttamente in Portorico. L’attore invece, si paleserà in studio per una bellissima prova di ballo che coinvolgerà tutti i talenti di danza ancora presenti nella scuola, attualmente all’oscuro di tutto. Con una clip diffusa dai canali ufficiali del talent show, Ricky Martin ha annunciato agli estimatori che non ci sarà e quindi, nel corso della quinta puntata la sua Squadra Bianca dovrà fare a meno di lui. “@ricky_martin non potrà essere presente nella quinta puntata del Serale di #Amici18, perché impegnato in un evento benefico della sua fondazione in Portorico. Chi prenderà il suo posto secondo voi?”, si legge.

Amici 2019, John Travolta arriva in studio

Attualmente, dopo l’eliminazione di Alvis nel corso del precedente serale di Amici 2019, proprio la Squadra Bianca di Ricky Martin è composta da Giordana e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini). La Squadra Blu capitanata da Vittorio Grigolo invece, è formata da Alberto e Tish (cantanti) e Valentina e Vincenzo (ballerini). Quest’anno la giuria è composta da un solo elemento: la rivoluzionaria Loredana Bertè. La “mamma rock”, continua a fare proposte alla produzione del programma, per valorizzare appieno tutti i talenti attualmente presenti in gara. Di contro, a discapito di coloro che non reputa veramente validi, propone spesso televoti, e non solo per le prime manche. Oltre a John Travolta, la quinta puntata vedrà nuovamente avvicendarsi in studio, il duo comico pugliese Pio e Amedeo, amatissimo dai giovani ed anche dal mondo dei social. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Tra le dinamiche da mettere in evidenza, i nuovi scontri a distanza tra Giordana e Tish: verranno nuovamente messe in competizione? Lo scopriremo solo domani sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA