Amici 2019/ Ripescaggio tra tutti gli eliminati? Dure critiche alla Bertè

Il pubblico potrà ripescare un concorrente tra tutti gli eliminati del serale di Amici 2019?

Sabato 4 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda quella che potrebbe essere la puntata decisiva del serale di Amici 2019. Le precedenti puntate del talent show di Maria De Filippi sono state caratterizzate dalle polemiche di Loredana Bertè che, sin dalla prima puntata, si è scagliata contro i professori, rei di non proteggere il vero talento. Dopo l’eliminazione di Valentina Vernia che, nella scorsa puntata, ha perso la sfida contro Mameli, la Bertè ha chiesto ed ottenuto una nuova sfida tra Valentina e Mameli con il pubblico unico giudice. La ballerina è così tornata nella casetta blu scatenando la dura reazione dei Bianchi, in primis di Mameli. Di fronte alla possibilità che è stata riconosciuta a Valentina, i bianchi hanno chiesto che ci sia un ripescaggio tra tutti gli eliminati. Nella prossima puntata del serale, dunque, Maria De Filippi annuncerà la possibilità per gli eliminati di rientrare in gioco attraverso una sfida affidata al giudizio del pubblico?

Amici 2019: Alessandra Celentano contro Loredana Bertè

Dopo l’ultima puntata del serale di Amici 2019, Loredana Bertè si è scagliata nuovamente contro i professori. “A causa di una commissione interna che sembra senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina”: sono queste le ultime dichiarazioni di Loredana Bertè che hanno scatenato la rabbia di Alessandra Celentano che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Loredana Bertè mi è molto simpatica. Se si comportasse da normale giudice aggiunto mi andrebbe benissimo perché il gusto personale è insindacabile. Ma quando azzarda giudizi tecnici sul ballo non sono d’accordo. Non ha competenze specifiche. E poi trovo offensive certe uscite contro noi professori”. Nella prossima puntata del serale, dunque, ci saranno nuovamente scintille tra la Bertè e la commissione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA