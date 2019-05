Amici 2019 Serale/ Ansia per la semifinale: il ritorno di Loredana Bertè e lo sfogo

Gioiscono Alberto, Tish. Giordana, Vincenzo e Rafael per la semifinale conquistata. Sabato scorso, al serale di Amici 18, i ragazzi hanno giocato il tutto per tutto per assicurarsi un posto in vista della finalissima del talent condotto da Maria De Filippi. La semifinale sarà giocata allo stesso modo ma vedrà i ragazzi in prove ancora più difficili, anche perché sta per tornare in studio Loredana Berté. Dopo l’assenza di sabato scorsa, dovuta al suo tour, la cantante è pronta ad assegnare nuove prove e comparate agli allievi rimasti in gara. E di certo non mancheranno quelle dei professori, in particolare di Rusy Zerbi per Giordana Angi. Si prospettano scintille per la prossima puntata di Amici 2019 che, ricordiamo, sarà la semifinale e darà quindi l’accesso, a 4 allievi, alla finale.

LO SFOGO DI UMBERTO DOPO L’ADDIO AD AMICI 18

E se i cinque allievi rimasti ad Amici 2019 festeggiano per il traguardo raggiunto, c’è chi saluta tutti dopo aver sfiorato la meta. Dopo la puntata, Umberto Gaudino si è sfogato ai microfoni di Amici, raccontando le sue emozioni. “Per me questa è stata la svolta. È stato ciò che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di ricredere in me stesso e di affrontare i miei limiti in determinate cose per essere felice, perché non ero felice con quello che facevo prima.” Così aggiunge: “Non smetterò mai di dire grazie per questa opportunità. – e conclude con un sentito ringraziamento – La cosa che ricorderò e che porterò con me è stato il lavorare in sala con i ballerini professionisti durante la settimana. L’energia, i con sigli e l’aiutarsi a vicenda. Erano lì, erano presenti, e quell’energia e quella voglia di fare, di migliorarsi lo porterò a casa con me per sempre”.

