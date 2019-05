Amici 2019 Serale/ Countdown per la finale: Alberto Urso in ansia

Sabato 25 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda l’attesissima finale del serale di Amici 2019. A conquistare i quattro posti disponibili sono stati i cantanti Alberto Urso e Giordana Angi e i ballerini Vincenzo e Rafael. I pronostici considerano il grande favorito per la vittoria finale il cantante della squadra blu dagli occhi di ghiaccio che, ad Alfonso Signorini, entrato in casetta, ha confessato di sentire la paura. “Ho l’ansia, compare – queste ha detto Alberto a Vincenzo – “Devo mettermi a studiare sin da subito a palla! Ho l’ansia già da adesso, fratè!”. E gli altri finalisti, invece, come stanno vivendo gli utimi giorni prima della finale? “Sono profondamente grata, quindi questa cosa mi dà una calma non indifferente” ha detto Giordana mentre Rafael ha aggiunto – “Mi sento molto tranquillo perché ho fatto un percorso bellissimo e ho imparato ad essere più versatile”.

AMICI 2019 SERALE: LOREDANA BERTE’ ATTACCA VINCENZO

Loredana Bertè non si ressegna e nonostante abbia conquistato la finale del serale di Amici 2019, Loredana Bertè torna ad attaccare Vincenzo. A pochi giorni dalla finalissima, del daytime del 21 maggio, la Bertè ha elogiato il talento di Alberto, Giordana e Rafael non dicendo, invece, assolutamente nulla di Vincenzo che non considera un talento. “So di essere stata una vera str…a – queste le parole di Loredana –, però alla fine ho vinto io perché in finale è arrivato il talento. Sono stati bravissimi, di talento ne hanno seminato abbastanza: ragazzi così se ne trovano veramente pochi”, ha detto il giudice del talent show di Maria De Filippi. Vincenzo, però, può contare sul sostegno del pubblico e anche dei professori, compresa Alessandra Celentano, che hanno sempre creduto nel suo talento e c’è chi non esclude che possa essere lui il vincitore del circuito danza.

