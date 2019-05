Amici 2019 Serale/ Eliminato e diretta 11 maggio: Umberto, Mameli e Tish a rischio

ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 11 MAGGIO AMICI SERALE 2019

Cambia tutto al serale di Amici 2019. A partire da questa sera, inizia una gara tutta nuova per i ragazzi rimasti in gara. La prima novità sta nell’assenza delle due squadre, Blu e Bianca. Nel corso della nuova puntata del serale di Amici, gli allievi non saranno più divisi in squadre ma saranno tutti contro tutti, senza distinzione di Blu e Bianchi. Tish, Giordana, Alberto, Vincenzo, Rafael e anche uno tra Mameli e Umberto (che dovranno sfidarsi per scoprire chi è l’eliminato della scorsa puntata) si sfideranno in una gara senza esclusione di colpi. A giudicarli non ci sarà Loredana Berté e neppure la commissione di professori ma una commissione esterna fatta di tre elementi noti del mondo dello spettacolo e della musica più un ospite speciale.

AMICI: È RIVOLUZIONE! LA NUOVA COMMISSIONE

Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare ancora una volta il serale di Amici e per farlo ha riunito una commissione d’eccezione, composta da Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier. In più ci sarà un’ospite d’eccezione che è Raffaella Carrà che solo poche settimane fa ha intervistato Maria De Filippi nel suo nuovo programma “A raccontare comincia tu”. La Carrà potrebbe esibirsi con alcuni dei ragazzi, magari proprio con i due ballerini Vincenzo e Rafael, che aveva avuto modo di apprezzare già durante la chiacchierata con la conduttrice di Amici 18. Prima di assistere alla sfida tutta nuova tra gli allievi rimasti in gara e assistere alla prova con Raffaella Carrà, bisogna però scoprire chi tra Mameli e Umberto rimarrà nella scuola e chi, invece, dovrà lasciarla.

LA SFIDA TRA UMBERTO E MAMELI AL SERALE DI AMICI 2019

La sfida tra Mameli e Umberto aprirà la nuova puntata di Amici 2019. A loro i professori, nel corso della settimana, hanno anche assegnato alcune prove da esibire questa sera. In particolare, Alessandra Celentano ha chiesto a Umberto di esibirsi in una coreografia sensuale e dinamica ispirata al film Magic Mike, durante la quale dovrà mostrare di non essere solo un ballerino che punta sulla sua sensualità. Con l’esito della sfida tra loro due avrà poi inizio la gara che porterà alla scoperta dei semifinalisti di Amici 2019. In gara rimangono sei elementi ed è tra loro che verranno scelti i 5 semifinalisti. Una serata quindi molto importante per gli allievi, ed è per questo che sul palco del talent condotto da Maria De Filippi dovranno esibirsi in prove molto complesse e spettacolari.

GIORDANA CONTRO TISH: LA NUOVA PROVA DI RUDY ZERBI AL SERALE DI AMICI 2019

Non mancheranno prove comparate nella nuova puntata del serale Amici 2019. La produzione e i professori hanno chiesto ai ragazzi determinati brani da esibire questa sera. Tra queste una nuova comparata tra Vincenzo e Rafael, ma anche tra Tish e Giordana. Prevedibili anche nuovi scontri in diretta tra Rudy Zerbi e Giordana vista la prova che il professore le ha assegnato questa settimana: “Blu” degli Eiffel 65. Prova che inizialmente Giordana ha rifiutato, trovandola l’ennesimo tentativo di metterla in cattiva luce con prove molto distanti dalla sua personalità e vocalità. La Angi, però, non sa che la stessa canzone, Zerbi l’ha assegnata ad Alberto. Cosa capiterà questa sera? Ci sarà una sfida anche tra loro due?



