Amici 2019 Serale/ Eliminato e diretta 27 aprile: Mameli, Tish, Vincenzo a rischio?

Chi sarà eliminato ad Amici 2019 serale? Anticipazioni quarta puntata 27 Aprile

Nuovo appuntamento con il serale di Amici 2019, che torna questa sera con una diretta ancora una volta ricca di sorprese. La prima è l’assenza di Ricky Martin: il direttore artistico della squadra Bianca, infatti, non ci sarà. Impegni lo tengono lontano dal talent e dai suoi ragazzi, rimasti da soli ma per poco. In attesa che Ricky torni per la prossima puntata, i Bianchi saranno affiancati da un “sostituto”, un altro direttore artistico il cui nome sarà svelato soltanto questa sera in diretta. Nessun colpo di scena, invece, per la squadra Blu diretta da Vittorio Grigolo. Ricordiamo che le due squadre sono ad oggi così composte: Alberto, Vincenzo, Tish e Valentina per la squadra Blu; Giordana, Mameli, Rafael e Umberto per i Bianchi.

John Travolta ospite speciale di Amici

Se Ricky Martin è assente, Maria De Filippi ha deciso di sorprendere il pubblico di Amici 2019 con un ospite incredibile. Sul palco del talent di Canale 5 arriverà John Travolta! I ragazzi non sanno della sua presenza, così come non sanno che l’attore sarà il protagonista di una “Prova proibitiva” e ballerà con alcuni di loro in studio. A chi toccherà? Le sorprese, quindi, non mancheranno così come le sfide. Tante quelle di questa puntata, a partire dalle richieste di Loredana Berté. Il giudice speciale di Amici 2019 ha infatti chiesto che, per questa settimana, entrambe le manche vengano giudicate dal televoto. Richiesta che ha suscitato un po’ di polemiche soprattutto da parte di Mameli.

Tish vs Giordana: comparate e polemiche, nuova lite in diretta ad Amici serale 2019?

Scopriremo questa sera, nella nuova diretta del serale di Amici 2019 se le nuove richieste di Loredana Berté saranno accettate dalla produzione. Intanto ad essere stata accettata è la proposta di sfida comparata tra Tish e Giordana richiesta da Rudy Zerbi. Una sfida che ha suscitato il malcontento della cantante della squadra Bianca, che ha trovato la proposta per nulla equa e invece a favore di Tish. Non sono mancate polemiche da una casetta all’altra, ma anche da parte di Zerbi che ha detto di Giordana “Ha fatto un autogol e mi dispiace”. La cantante della squadra Bianca è però determinatissima a mostrare il contrario. Riuscirà a farlo questa sera? Intanto, in suo soccorso, è arrivata Loredana Berté che ha richiesto per Tish e Giordana una comparata ma sulla stessa canzone, il tutto per testarne le doti interpretative.

Vincenzo vs Rafael, nuova sfida al serale Amici 2019

Non finiscono qui le sfide della nuova puntata del serale di Amici 2019. Anche la danza sarà messa a confronto, in particolare quella classica. Vincenzo e Rafael tornano a sfidarsi ma stavolta in una comparata dedicata alla danza classica e ai suoi virtuosismi: chi ne uscirà vincitore? Protagonista della puntata sarà anche Beppe Vessicchio che ha assegnato ai ragazzi alcuni brani che potrebbero essere richiesti loro, a sorpresa, nel corso della puntata. Insomma, stasera ci attende una nuova ed imperdibile puntata di Amici 18 con Maria De Filippi.



