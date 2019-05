Amici 2019 Serale/ Eliminato e diretta 4 maggio: Valentina vs Mameli

Anticipazioni sesta puntata 4 Maggio Amici serale 2019

Sesto appuntamento con il serale Amici 2019. Quella in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle 21.15 circa, è una puntata insolita che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ricky Martin torna alla guida della sua squadra Bianca, dopo l’assenza della scorsa settimana, e ritrova ancora tutti gli elementi lasciati: Giordana, Mameli, Rafael e Umberto. Vittorio Grigolo, invece, ritrova Alberto, Vincenzo e Tish ma anche Valentina, l’eliminata della scorsa settimana. Chi ha seguito il daytime di questa settimana, sa infatti che la ballerina è rientrata in gioco per il volere di Loredana Berté. Valentina non è un’allieva effettiva ma, il giudice speciale di Amici 2019, ha chiesto alla produzione che la sfida con Mameli (che sabato l’ha vista andar via) si rifaccia e che stavolta sia il pubblico a casa a scegliere chi è il vincitore.

Valentina contro Mameli, nuova sfida in diretta serale Amici 2019

Una richiesta, quella di Loredana Berté, che prima di essere accettata ha dovuto trovare il sì della commissione del serale di Amici 2019. I professori, di fronte alla richiesta della cantante, si sono infatti riuniti per decidere il da farsi. Il sì avrebbe portato al congelamento della votazione della scorsa settimana e al ritorno in gara, provvisoriamente, di Valentina Vernia. Tutti, tranne la maestra Alessandra Celentano, hanno accettato la proposta della Berté. Ciò sta a significare che questa sera, il sesto serale di Amici 18 avrà inizio con una nuova sfida tra Mameli e Valentina, giudicata però dal televoto. Sarà il pubblico a casa a decidere chi dei due deve lasciare la scuola ma l’ultima parola spetta comunque alla commissione. Starà ai professori, qualora vincesse Valentina, decidere se accettare il voto del pubblico oppure confermare quanto deciso sabato scorso.

Tish e Giordana ancora in sfida: le nuove comparate del serale Amici 2019

Se la sfida tra Mameli e Valentina Vernia darà inizio alla nuova puntata del serale di Amici 2019, tante saranno quelle che seguiranno. Rudy Zerbi in settimana è tornato ad accendere gli animi delle due cantanti: Giordana Angi e Tish. Per loro, questa sera, numerose comparate volute proprio dal prof di canto, che vuole mettere in luce alcune qualità delle due. Una prova “emozionale” e una “Non tale e quale” quelle nelle quali Tish e Giordana si sfideranno. E di certo, tra le due, non mancheranno accesi botta e risposta che hanno già caratterizzato la settimana in casetta. La rivalità tra la cantante della squadra Bianca e quella della squadra Blu è infatti alle stelle e, le loro sfide, sono ormai appuntamento fisso del serale.

Gli ospiti della nuova puntata di Amici

Grandi ospiti nella nuova puntata di Amici 2019. Su palco del noto talent di Canale 5 torna Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco duetterà con gli allievi nella battle che dall’altra parte troverà un altro grande artista italiano: Massimo Ranieri. Non mancherà però anche una battle di ballo: Vincenzo e Rafael tornano a sfidarsi in una prova che li vedrà alle prese con la danza classica. Una coreografia alternata, volta a mettere in luce le diverse qualità dei due promettenti ballerini, uno Blu e l’altro Bianco. Appuntamento dunque a questa sera su Canale 5 con Maria De Filippi.



