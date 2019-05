Amici 2019 Serale/ Video, il ritorno di Renato Zero per la semifinale

Sabato 18 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda l‘attesissima semifinale del serale di Amici 2019 che vedrà il ritorno in studio di Renato Zero. L‘artista che ha già duettato con i cantanti della scuola, tornerà per il penultimo appuntamento anche se, per il momento, non ci sono anticipazioni su quello che sarà il suo ruolo. Duetterà ancora con i semifinalisti o ricoprirà il ruolo di giudice speciale come hanno fatto nella scorsa puntata Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone? I profili social di Amici che hanno annunciato il ritorno di Renato Zero mantengono il segreto. “ Save the date! Sabato alle 21.10, su Canale 5, un graditissimo ritorno per la semifinale: Renato Zero! Cosa combinerà questa volta?”, si legge sotto il video. Sarà, dunque, una grandissima semifinale per i concorrenti di Amici ancora in gara. Chi, dunque, riuscirà a conquistare un posto nell’ambita finale? Cliccate qui per vedere il video (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AMICI 2019 SERALE: LA DELUSIONE DI VINCENZO

Vincenzo è uno dei migliori ballerini di Amici 2019. Il danzatore della squadra blu ha dimostrato di essere versatile e di poter fare bene in diversi stili. Preparato, serie e pronto a mettersi in gioco, Vincenzo è molto apprezzato dal pubblico, ma anche dagli insegnanti anche se, ad un passo dalla finalissima, di fronte ad alcuni giudizi, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Il ballerino, infatti, non si sente totalmente apprezzato dagli insegnanti che, a detta del ballerino, non apprezzerebbero tota,mente i suoi miglioramenti. “Ormai Vincenzo – ha dichiarato il ballerino – pure se lo metti a fare la break dance per tutti è una cosa normale. Mi dà noia pensare che ormai tutto quello che faccio è normale, e invece se qualcun altro fa qualcosa di nuovo è wow! Non mi fa piacere perché ho iniziato a fare cose diverse già dal pomeridiano e comunque ho continuato a farle e a tenere l’asticella alta” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORDANA ANGI FUORI DALLA FINALE?

Tensioni e colpi di scena Amici 2019 in vista della semifinale di sabato 18 maggio. La finale è sempre più vicina e mentre gli allievi rimasti in gara sono immersi nelle prove, in casetta ci sono ritorni choc e filmati che racchiudono il pensiero dei professori sul loro conto. E non mancano sorprese. I primi a ricevere il parere dei professori in merito a quanto visto in diretta sabato sono i cantanti. Non cambia l’opinione di Rudy Zerbi su Giordana Angi. “Dovrebbe pensare a cantare e fare bene invece la trovo sempre più arrogante” ha dichiarato il professore che ha invece avuto solo complimenti per Tish. “Sono proprio contento sia in semifinale perché se l’è meritata tutta” ha aggiunto Zerbi sulla cantante dai capelli rossi. Dal canto suo, Tish si è detta molto felice e non solo per le dichiarazioni di Rudy. Dalla sua parte ha infatti trovato anche Stash.

GIORDANA ANGI FUORI DALLA FINALE? PER I PROF…

Il frontman dei The Kolors ha ammesso che Tish è stata sorprendente e che ha meritato la semifinale di Amici 2019, esprimendo quindi per lei la sua preferenza. E con due prof già “contro”, Giordana si è ritrovata anche un terzo parere non a favore. Alex Britti, pur ammettendo le doti della Angi e di Tish, ammette che porterebbe in finale anche oggi Alberto Urso: “Tecnicamente è il migliore”, dichiara il musicista e cantante. Di fronte a queste dichiarazioni, Giordana si dice molto sfiduciata. “Insomma nessuno dei professori di canto è dalla mia parte” ammette la cantante che spera, adesso, nell’aiuto del resto della commissione o, comunque, di giudici esterni e del televoto che sarà determinante nelle prossime gare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA