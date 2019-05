Amici 2019 Serale/ Il ritorno di Mameli: sfida con Giordana e Rafael?

La semifinale del serale di Amici 2019 andrà in onda sabato 18 maggio in prima serata su canale 5 e potrebbe riservare delle sorprese. Nella scorsa puntata, Mameli è stato eliminato con grande dispiacere dei fans, ma anche di Alex Britti che è stato sin dall’inizio un suo sostenitore. Proprio Britti potrebbe battersi per concedere un’ulteriore possibilità a Mameli che è rientrato in casetta con una felpa rossa, esattamente come è successo a Valentina dopo la richiesta di Loredana Bertè. Mameli, dunque, avrà un’ultima possibilità? A spingere per concedere un’altra chanche a Mameli potrebbe essere proprio Alex Britti che crede fermamente nel talento del cantante che, durante il serale, è stato più volte massacrato da Loredana Bertè. Qualora, dunque, la produzione dovesse concedere a Mameli la stessa possibilità concessa a Valentina, il cantante potrebbe sfidare Rafael e Giordana in una sfida il cui esito potrebbe essere affidato al pubblico. Per scoprire, tuttavia, cosa accadrà realmente, non ci resta che attendere la semifinale.

AMICI 2019 SERALE: DURO SFOGO DI GIORDANA

La semifinale del serale di Amici 2019 si avvicina e sale il nervosismo di Giordana. A conquistare la finalissima saranno solo quattro allievi tra Tish, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Tutti e cinque hanno buone possibilità di farcela, ma Giordana teme che il giudizio di Rudy Zerbi possa bloccare il suo percorso ad un passo dal capitolo finale. La cantante della squadra bianca si è anche lasciata andare ad un duro sfogo, stanca delle continue critiche di Tish con cui non riesce a trovare un punto d’incontro. “Fare una cosa bene e farla tremila volte a quanto pare va bene. A me l’atteggiamento di Giordana non interessa, però concordo con Rudy. A me fosse arrivata Blue io l’avrei ballata e cantata. Alberto cosa avrebbe dovuto dire quando l’hanno fatto rappare? Non è che Alberto adesso viene etichettato come artista che ha cantato Blue!“, sono state le parole di Tish che hanno fatto perdere la pazienza a Giordana. “Se essere riconoscibile vuol dire cantare tutto uguale allora fatemi cantare tutto uguale! La versatilità – ha replicato la Angi – è un concetto che io ho conosciuto qui ad Amici parlando dei ballerini, non dei cantanti! Quando usciamo da qua cosa ci fa con questa versatilità? Perché magari così mi ci applico anche io! Vorrei capire a cosa serve!”.

