Amici 2019 Serale/ Rafael contro Vincenzo, finale ballo: per il web vincerà…

Inizia una settimana speciale per i quattro finalisti di Amici 2019. Si tratta dell’ultima prima della conclusione del talent e di questa avventura iniziata molti mesi fa. Alberto, Vincenzo, Rafael e Giordana sono i quattro ragazzi che, prova dopo priva, puntata dopo puntata, sono riusciti a conquistare un posto in finale. Sabato 25 maggio scopriremo chi tra loro vincerà questa diciottesima edizione, sia per il circuito danza che del programma. Sì, perché prima di sapere il nome del vincitore di Amici 2019, il pubblico assisterà alla finale di ballo tra Vincenzo e Rafael. Ma chi tra i due è più amato dal pubblico a casa? Chi, per il web, merita davvero la vittoria? Una domanda che sembra trovare la sua risposta nei tantissimi commenti del pubblico sui social del programma.

RAFEL CONTRO VINCENZO: IL WEB TIFA PER…

Spulciando tra i commenti del web, è chiara la propensione del pubblico di Amici 2019 per Vincenzo Di Primo. Eccone alcuni: “Non capisco….. sono 2 puntate che Vincenzo si fa il cu*o ed è bravissimo, però continuano a tifare Rafael che non fa’ niente è solo perché è belloccio. Ma siate seri, Vincenzo è poesia quando balla”; e ancora “Alberto e Vincenzo, due bravi ragazzi entrambi veri professionisti. Loro meritano assolutamente la vittoria. Artisti completi”; “Vorrei vincesse Vincenzo …. È veramente bravo… Le sue esibizioni sono pazzesche… Oltre a ballare recita e si capisce la storia…” È chiaro che il pubblico protende per Vincenzo, staremo a vedere se il televoto confermerà il parere del web oppure premierà Rafael in questa attesissima sfida.

