Amici 2019 Serale, semifinale/ Eliminato e finalisti, diretta 18 Maggio: 4 posti per 5 allievi

ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 18 MAGGIO AMICI SERALE 2019

Cinque allievi sono pronti a scendere in campo questa sera per la semifinale di Amici 2019. Giordana, Tish, Alberto, Vincenzo e Rafael sono gli allievi che si esibiranno in questa ottava puntata del serale per conquistare un posto alla finale di sabato prossimo, 26 maggio. Orfani dei due direttori artistici, Ricky Martin e Vittorio Grigolo, i tre cantanti e i due ballerini si esibiranno in una serie di testa a testa alla fine dei quali sono quattro conquisteranno l’ambito posto in finale e la possibilità di vincere Amici 2019. Così come la scorsa settimana, anche stasera non c’è alcuna divisione in squadre ma i cinque ragazzi concorrono da soli, con le proprie forze, contraddistinti da 5 colori diversi (gli stessi della precedente puntata).

LA GIURIA DELLA SEMIFINALE DEL SERALE DI AMICI 2019

E così come la scorsa puntata del serale di Amici 2019, anche durante la semifinale sarà presente in studio una giuria speciale. Se la settimana scorsa, Maria De Filippi ha ospitato Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma, stasera i protagonisti cambiano. La nuova giuria esterna sarà composta dal rapper fresco di debutto ad All Together Now J-Ax, la cantante Romina Power e l’attrice Sabrina Ferilli. A loro va ad aggiungersi anche la conduttrice Rai Antonella Clerici. La semifinale di Amici 18 non si scontrerà però con Ballando con le stelle. Su Rai1 lo show di Milly Carlucci non ci sarà perché lascerà spazio alla diretta della finale dell’Eurovision Song Contest, commentata da Flavio Insinna e Federico Russo.

SEMIFINALISTI AMICI: SETTIMANA DIFFICILE PER GIORDANA

Per Giordana, Tish, Alberto, Vincenzo e Rafael, i semifinalisti del serale di Amici 2019, non è stata una settimana semplice. Per la Angi le difficoltà non sono mancate, così come le critiche. Ancora una volta, Rudy Zerbi ha accusato la cantante di essere sempre uguale nelle sue esibizioni e di peccare di troppa convinzione. Ad appoggiare le dichiarazioni di Zerbi anche Tish, ormai vera e propria rivale di Giordana. La rivalità tra le due cantanti potrebbe esplodere questa sera, nel corso delle semifinale, ma potrebbe anche giungere alla conclusione qualora una delle due cantanti non raggiungesse la finale. Settimana invece ricca di emozioni e riflessioni per Alberto e Vincenzo, che si sono lasciati andare anche alle lacrime ripensando ai propri affetti e a cari che non ci sono più.

LA FINALE DI DANZA E IL FINTO RITORNO DI MAMELI AD AMICI SEALE 2019

Non ci sarà, alla semifinale del serale di Amici 2019, Mameli. Lo abbiamo visto rientrare in casetta nel corso della settimana, durante il daytime con tanto di maglietta rossa con scritto “Britti”. Si è però scoperto fosse tutto uno scherzo per Giordana che è stata infatti la più provata (negativamente) da questo ritorno. Ciò che invece potrebbe realmente accadere questa sera nello studio di Canale 5 è la sfida definitiva tra Rafael e Vincenzo. La semifinale di Amici potrebbe infatti concludersi con la finale del circuito danza che incoronerà il vincitore di categoria. Momento molto atteso dal pubblico del talent.



© RIPRODUZIONE RISERVATA