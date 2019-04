Amici 2019 serale/ Valentina sarà la prossima eliminata? Le parole dei prof

Amici 2019, le parole di Mameli sull’uscita di Alvis

Proseguono incessantemente le dinamiche delle casette di Amici 2019, in attesa della nuova puntata serale del sabato. Durante le varie strisce quotidiane, abbiamo visto Alvis, eliminato nel quarto appuntamento, raggiungere i compagni della Squadra Bianca rimasti in gara. Giordana, Umberto, Mameli e Rafael hanno avuto modo di salutarlo e tra tutti, proprio Mameli si è dimostrato essere il più dispiaciuto per la sua eliminazione. “Anche se abbiamo vissuto insieme nell’hotel, abbiamo legato molto di più qui dentro. Sono convinto che farai tantissima strada, la mia opinione non conta niente però è quello che penso e volevo dirtelo. Il tuo è un disco forte e io lo comprerò”, ha commentato il cantautore. Per Pasqua invece, i componenti di entrambe le squadre hanno ricevuto una ricca colazione, per festeggiare la giornata. Dopo avere mangiato di gusto però, sono arrivati anche i pareri di professori e giudici, commentando il loro operato nel corso di queste dirette già andate in onda nella prima serata del sabato.

Valentina prossima eliminata del serale di Amici 2019?

Mameli e Alberto, si sono dovuti confrontare con il giudizio di Loredana Bertè. La giudice di Amici 2019, si è espressa sul tenore, affermando di avere apprezzato la sua versatilità e l’ironia durante l’ultima puntata. È stato all’altezza del brano, Fabri Fibra non è facile da interpretare: Alberto è un po’ incosciente, si butta nelle cose e mi piace”, ha commentato la rocker. Una piccola critica ad Urso invece, è arrivata da parte di Alex Britti: “Rimane un fenomeno ma ultimamente l’ho trovato un po’ più algido”, ha affermato il prof. Mameli è stato “bersagliato” da ben 4 prof. In queste ore invece, lo stesso trattamento è toccato alla ballerina della Squadra Blu, Valentina. La Celentano è stata categorica: “Credo che sia arrivato ormai il suo momento. Non può uscire dal suo stile, è normale che dopo un po’ stanca…”. Sarà lei la prossima eliminata? Sabato prossimo intanto, Ricky Martin sarà il grande assente dello show: “Ciao Maria, ciao a tutti, purtroppo non ci sarò per la prossima puntata del serale, ma ci rivedremo alla sesta puntata. Ci vediamo la prossima settimana”, ha commentato il re del pop. Durante la puntata di dopodomani, Maria De Filippi ospiterà anche un ospite internazionale: John Travolta.

