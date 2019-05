Amici 2019 serale/ Vittorio Grigolo: “Ecco perché non sono più in studio!”

Dopo l’addio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo al serale di Amici 2019, in molti si sono domandati il perché di questa particolare decisione. Le squadre del talent show, improvvisamente si sono sciolte, facendo sfidare “tutti contro tutti”, senza più blu contro bianchi e viceversa. I ragazzi quindi, nel corso delle battute finali, stanno gareggiando da soli, senza consigli e schieramenti. Il celebre tenore, raggiunto tra le pagine del settimanale Chi, ha svelato quali siano gli attuali impegni: “Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, ma avrei anche potuto continuare, avrei potuto volare da Londra al sabato”. Di seguito, ha anche raccontato la verità sulla sua decisione: “Maria alla fine voleva mettere i ragazzi nella condizione di lavorare da soli, lei vuole vedere come si gestiscono. Ed è comprensibile”. Di seguito, ha anche confidato in che rapporti è con Ricky Martin: “Lo sento spesso, l’anno prossimo dovrei fare uscire un album con delle collaborazioni e qualcosa con lui bolle in pentola”.

Vittorio Grigolo torna ad Amici per la finale?

Vittorio Grigolo dopo la sua esperienza con il serale di Amici 2019, sogna anche il Festival di Sanremo 2020. A quanto pare, Tony Renis sarebbe stato contattato per la direzione artistica: “Oddio, Tony di me dice: ‘Mio figlio’, e lui artisticamente per me è come un padre. Ci siamo incontrati per parlare del prossimo Sanremo, molti lo vogliono come direttore artistico del Festival e, se sarà così, farò qualcosa. Potrei fare il direttore artistico con lui, no?”. Per quanto riguarda il suo privato, procede a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Stefania Seimur “sono dieci mesi ormai. E lei è una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane, poi ha una figlia di 5 anni, è diventata mamma a 17”. A questo punto, potremmo anche aspettarci una incursione del tenore nel corso della finalissima? Del resto, proprio Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria totale del talent e un nuovo duetto tra i due, potrebbe fare impazzire il pubblico.

