Amici 2019/ Tish, Mameli e Umberto a rischio: semifinale in bilico

Sfide all’ultimo sangue tra i concorrenti ancora in gara nel serale di Amici 2019. La finalissima è sempre più vicina e per gli allievi è arrivato il momento di tirare fuori le unghie. Prima del capitolo finale, però, ci sarà la semifinae e, ad oggi, sembrano essere quattro i favoriti ovvero Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo. A forte rischio eliminazione, infatti, sono Tish, Mameli e Umberto. Uno tra il cantante e il ballerino della squadra bianca dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale all’inizio della puntata che andrà in onda sabato 11 maggio. Mameli ha già superato sfide importanti e difficili e, oltre a poter contare sul sostegno del pubblico, ha dalla propria parte anche molti professori, pronti a sostenerlo anche ad un passo dalla finalissima. A rischio, però, è anche Tish che sarà protagonista della resa dei conti con Giordana. Saranno, dunque, Alberto, Giordana, Rafael e Vincenzo i migliori talenti di Amici 2019?

AMICI 2019, GIORDANA: “MI SONO SENTITA SOLA”

Giordana Angi continua a sentirsi profondamente sott’accusa a causa delle critiche che continua a ricevere da Rudy Zerbi. Intervistata dal settimanale Chi, la cantante della squadra bianca confessa di essersi sentita molte volte sola nel corso del periodo trascorso all’interno della scuola. “Qui ci sono stati momenti in cui mi sono sentita profondamente sola, mi sono sentita messa alla prova soprattutto con me stessa, prima c’era una parte emotiva di me che usciva solo nelle canzoni, ho cominciato a fidarmi di più. Non so se riesco a spiegare, perché è difficile, per certe persone è difficile, il fatto è che a volte proprio le richieste d’amore più tormentate sono quelle fatte nella maniera più sbagliata”, ha spiegato. Tra le persone, però, a cui è più legata c’è sicuramente Alberto con cui condivide un amore viscerale per la musica: “siamo distanti nei modi, ma abbiamo quest’amore per la musica che ci unisce. Per me parte da un’esigenza emotiva, per me la tecnica asseconda la necessità di dire quello che sento. Per lui è il contrario. Io è chiaro che non mi avvicino al canto per imparare a cantare, mi avvicino al canto per parlare, certe volte per sfogare”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA