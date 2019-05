Amici 2019/ Valentina attacca Mameli: reazione inaspettata di Giordana

La decisione di far tornare Valentina Vernia, dopo la richiesta di Loredana Bertè di affidare al giudizio del pubblico la sfida tra la ballerina e Mameli sta scatenando dure reazioni all’interno delle casette del serale di Amici 2019, soprattutto tra i diretti interessati. Mameli, vincitore della sfida nella scorsa puntata di Amici, infatti, non ha preso bene la possibilità che è stata riconosciuta a Valentina che, a sua volta, ha attaccato il cantante della squadra bianca. “Assurdo. Quindi Valentina sta qui fino a sabato. Se dovesse vincere lei io dunque vado a casa. Allora riprendiamo tutti quelli che c’erano prima e torniamo sui banchi. E non lo dico perché ci sono io, credetemi. Siamo tutti in sfida. Io la prossima settima esco, poi arriva Britti e dice che non gli sta bene e anch’io metto una felpa e sto un’altra settimana”, ha detto il cantante. Di fronte a queste parole, Valentina è esplosa: “Siete degli s*****i b******i perché se lo si fossero trovati al mio posto avrebbero accettato. Chiunque l’avrebbe fatto”. A difendere Mameli è stata Giordana: “Valentina ha una presunzione che è devastante. E’ anche troppo sicura per me. Pure io mi sono rotta. Potevi essere tu, io o chiunque altro. Non c’è Blu o Bianco, ma di giustizia. Nella sua testa tu Mameli vali meno di zero. Tutti sapete i miei problemi con lui e sono noti e non ci riempiamo di complimenti. Avere la presunzione di dire che la sua esibizione è stata pazzesca. Essere così certi di una cosa a me fa ridere”.

Amici 2019: Timor Steffens dalla parte di Loredana Bertè

Le parole di Loredana Bertè continuano a creare tensioni non solo tra gli allievi, ma anche tra i professori. Se Alessandra Celentano ha più volte dichiarato di non gradire i giudizi della Bertè sull’operato della commissione che è stata messa in discussione più volte, accusata di non tutelare il vero talento, a schierarsi dalla parte della Bertè è Timor Steffens che, su Instagram, ha scritto:”Non succede spesso o, ancora meglio, è forse una delle prime volte che sono pienamente d’accordo con Loredana sul fatto che Valentina abbia più talento di Mameli! Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata, incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato, dato che non ero l’unico a votare”. Il professore di danza che ha espresso la propria stima nei confronti di Valentina, ha aggiunto: ““Detto ciò, sono un po’ ferito da quello che Loredana ha detto di noi professori perché non siamo tutti uguali nel modo in cui giudichiamo o votiamo. Non abbiamo tutti la stessa visione. Quindi è un errore pubblicare una dichiarazione generalizzata come questa! Io sono sempre stato onesto e diretto quando si tratta di giudicare il talento ad Amici. Per me la cosa più importante è che il più forte possa sopravvivere e vincere questo show e Valentina, secondo me, è tra i più forti!”.





