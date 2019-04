Amici, account Twitter sospeso, perché?/ Violazione delle linee guida o…

Edizione ed anno sfortunato per Amici e i suoi ragazzi? Così sembra e se gli ascolti fanno disperare Queen Mary ogni domenica mattina, sembra che anche Twitter adesso remi contro al programma, ma cosa è successo? Chi sta cercando di accedere all’account ufficiale Twitter del programma non trova niente o, meglio, trova una dicitura al quanto sospetta “Account sospeso”. Non si capisce bene ancora cosa sia successo di preciso ma quello che è certo è che il social network ha deciso di sospendere l’account ufficiale del talent show di Canale 5 per violazione delle linee guida, questo è quanto. Nessun comunicato ufficiale, almeno al momento, e nessun indizio su quello che è realmente accaduto e se tutto è riconducibile davvero all’operato di chi gestisce la pagina o ci sia di mezzo un hacker o altro tipo di violazione. Da qualche minuto ormai gli utenti non possono accedere ai video e ai tweet postati sul profilo e sullo stesso Twitter qualcuno ha iniziato già ad allarmarsi e a chiedere informazioni in giro ma senza ottenere risposta.

IL MISTERO CORRE SU TWITTER

Da una parte c’è chi festeggia pensando che sia opera del Karma dopo il “lavoraccio” fatto a recuperare gli ultimi video e scrive: “Voi non potete capire la goduria nello scoprire che la pagina ufficiale di Amici è sospesa dopo essermi fatta il sangue amaro a recuperare tutti i video e i post su Tish della settimana”, mentre dall’altra c’è chi attonito chiede informazioni a riguardo: “Qualcuno sa dirmi come mai hanno sospeso la pagina di amici ufficiale?”. Secondo da quanto si evince dai commenti sembra che l’account sia stato sospeso ormai da più di un’ora quasi in concomitanza con il pomeridiano in onda su Canale 5 al pomeriggio. Le “attività illecite” sono andate in scena in quel momento?

