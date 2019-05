Amici serale 2019/ Giordana Angi: ecco le date ufficiali del suo instore

Ad un passo dalla finalissima del serale di Amici 2019, sono uscite anche le date degli instore di Alberto Urso e Giordana Angi, i finalisti di questa 18esima edizione del talent show. L’instore tour della cantante italo francese è molto lungo: la cantante si contenderà il primo posto durante la finale che andrà in onda sabato 25 maggio e, dopo due giorni, comincerà a girare l’Italia per salutare gli estimatori e firmare le copie del suo primo EP che s’intitola “Casa”. Il disco continue degli inediti scritti proprio da lei: “Chiedo di non chiedere”, “Casa“, “Quante volte ad aspettarti“, “Questa è vita“, “Ne renonce pas” e “Ti ho creduto”. La produzione artistica del lavoro discografico è stata curata da Carlo Avarello, e al suo interno, è presente la cover “Formidable” del cantautore belga Stromae. Proprio questa bellissima canzone è stata interpretata spesso dalla Angi che si è esibita sul palcoscenico del talent show, interpretandola sempre con un certo pathos e trasporto emotivo.

Giordana Angi, le date del suo primo instore dopo la finale di Amici 2019

Giordana Angi si contenderà la vittoria del serale di Amici 2019 scontrandosi con Alberto Urso, il tenore della squadra blu con una voce straordinaria. In queste ore, entrambi gli EP sono già fuori e quello della cantautrice si trova al primo posto. La 25enne italo-francese ha una voce rock che ha letteralmente stregato Loredana Bertè, tanto che la giudice del talent, ha recentemente usato parole di stima nei suoi confronti: “è un talento cristallino, la trovo meravigliosa, molto incalzante, viscerale, molto diretta: sa scrivere bene ed è interprete di sé stessa molto forte, è riconoscibile e ha un futuro pazzesco perché c’è un vuoto in questo momento nella discografia italiana e quindi penso che lei possa coprirlo perfettamente”.

Ecco le date del suo instore tour:

27 maggio ad Aprilia (Mondadori via dei Lauri)

28 maggio Frosinone (Mondadori via Aldo Moro)

29 maggio a Marcianise (CE)

30 maggio a Milano (Mondadori di Piazza Duomo)

31 maggio a Roncadelle (BS) al Centro Commerciale Elnòs Shopping

1 giugno a Verona (Feltrinelli di via Quattro Spade)

2 giugno a Modena

4 giugno a Castenaso (BO)

5 giugno a Ravenna (Centro Commerciale ESP)

6 giugno a Trevi (PG)

7 giugno a Rende (CS) per un evento al Centro Commerciale Metrolpolis

8 giugno a Maida (CZ) al Centro Commerciale Due Mari

9 giugno a Rizziconi (RC) Centro Commerciale Porto Degli Ulivi

11 giugno a Misterbianco (CT) Centro Commerciale Centro Sicilia

12 giugno a Modica (RG) Centro Commerciale La Fortezza

13 giugno a Castrofilippo (AG)

14 giugno a Palermo (Feltrinelli di via Cavour)

15 giugno a Latina (Feltrinelli via Diaz)

16 giugno a Settimo Torinese (TO)

17 giugno a Genova

19 giugno a Livorno

20 giugno a Campi Bisenzio (FI) presso il Centro Commerciale I Gigli

21 giugno giugno a Parma (Centro Commerciale Eurotorri)

23 giugno a Taranto

25 giugno a Monte Sant’Angelo (FG)

26 giugno a Benevento

30 giugno a Biella

3 luglio a Villesse (GO) al Centro Commerciale Tiare Shopping

8 luglio a San Benedetto Del Tronto (AP) presso il Centro Commerciale Portogrande

9 luglio a San Giovanni Teatino (CH) al Centro Commerciale Centro D’Abruzzo

10 luglio a Eboli (SA) presso il Centro Commerciale Le Bolle



