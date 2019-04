Amici serale 2019/ Il cerchio si sta stringendo, chi arriverà in finale?

Emozionante, accattivante, travolgente è stata la quinta puntata del serale di Amici 2019 senza il coach della squadra bianca Ricky Martin, impegnato per un evento benefico della sua fondazione a Portorico. Tante sono state le sfide che hanno decretato la vittoria della squadra blu nella prima manche, con Mameli a rischio eliminazione, mentre invece nella seconda con la vittoria dei bianchi a rischio eliminazione è finta Valentina. Quest’ultima purtroppo, dopo aver perso la sfida finale con Mameli è stata eliminata. Ma il bello della puntata di sabato scorso, non sono state solo le esibizioni tutte di altissimo livello vista la straordinaria bravura dei ragazzi, o gli ospiti come il grande John Travolta, ma le coreografie di ballo del grande Giuliano Peparini nella sfida Umberto contro Vincenzo. Con ‘il potere della volontà’, “prova un po’ particolare”, come ha detto anche la De Filippi, anticipata da un filmato su un ballerino ipovedente, Umberto ballerino della squadra bianca, grazie alla sua bravura magistrale, è riuscito a ballare bendato emozionando tutte le persone in studio e non solo. Un momento di intensa comunicazione corporea che è andata oltre la semplice coreografia di ballo, riuscendo a favorire l’integrazione, la socializzazione e la fiducia in se stessi.

Nell’altra esibizione a sfondo ‘sociale’ invece, la De Filippi ha raccontato la storia di Leonardo, bambino alle prese con un deficit mitocondriale della catena respiratoria, che ha esaudito il sogno di giocare a calcio. Come Umberto, anche Vincenzo che ha ballato con le gambe legate, è riuscito a trasformare i movimenti della coreografia in emozioni fortissime che hanno toccato le corde dell’anima di tutti. Lasciamo che le storie dei disabili siano raccontate, e facciamole raccontare a chi sa farlo con garbo, ma anche con passione forza e impeto, per far conoscere le loro vite sconosciute e nascoste, per lanciare dei messaggi forti come quelli che sono venuti fuori dalle due storie raccontate a passo di danza dai due bravissimi ballerini Umberto e Vincenzo. Maria De Filippi, persona eccezionale e sensibile, da sempre nei suoi programmi oltre a fare spettacolo riesce anche a lanciare dei messaggi importanti come quello che: nella vita non esiste ostacolo che non possa essere superato con impegno, forza di volontà e determinazione, e che sono i difetti a rendere le persone uniche e speciali. Infine, dopo i momenti super emozionanti, ci sono stati anche quelli dedicati alle polemiche tra la Bertè i prof., e i prof. e gli allievi, per questo anche per la prossima puntata siamo sicuri che ne vedremo delle belle, il cerchio si sta stringendo, chi arriverà in finale? Chi vincerà Amici?

© RIPRODUZIONE RISERVATA