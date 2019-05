AMICI SERALE 2019/ L’attesa per il verdetto su Valentina (e Loredana Bertè)

Stasera con la sesta puntata del Serale di Amici 2019, finalmente scopriremo se Valentina, rientrata nella scuola per volontà di Loredana Bertè, nella nuova sfida contro Mameli al televoto riuscirà a rientrare nel programma. I ragazzi della squadra bianca più volte hanno espresso il loro disappunto nei confronti della proposta della Bertè, perché questa nuova opportunità di poter rientrare nella scuola non è stata data anche agli altri allievi usciti precedentemente dal programma. Salvo novità dell’ultimo minuto la sfida ci sarà, e sarà bellissima perché come sempre i ragazzi daranno il massimo.

Inoltre, nella sesta puntata rivedremo anche il grande Albano, che duetterà con i Bianchi, e lo straordinario Massimo Ranieri, che canterà con i Blu. Due artisti eccellenti che daranno alla puntata, duettando con i ragazzi, quel là in più che permetterà agli stessi di “poter riempire di sfumature” le loro esibizioni. Ovviamente, i concorrenti di Amici 18 dovranno affrontare anche altre sfide: Rudy Zerbi ha proposto a Giordana e Tish una prova chiamata “Non tale e quale”, Mameli ha sfidato Alberto, e Vincenzo si sfiderà contro Rafael in una comparata di danza classica. Ma anche l’altro talentuoso ballerino della squadra Bianca Umberto Gaudino, ha preparato tante bellissime coreografie che lasceranno tutti senza fiato.

E visto che all’interno del programma si parla spesso di versatilità, allora perché abbiamo visto solo Umberto Gaudino cimentarsi in altri stili, mentre nessuno degli altri ballerini in coreografie di latino? Sarebbe bello anche vedere Tish cantare “Casa” di Giordana e Giordana cantare “Casinò” di Tish, sempre per far venir fuori la versatilità delle due artiste in oggetto. Ma per tutto questo e per molto altro ancora comprese le polemiche, non dobbiamo far altro che aspettare la puntata di stasera. Chi sarà eliminato? The best is yet to come.



