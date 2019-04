Amir a Vieni da me/ “Se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti. Sono cresciuto..”

Cresciuto nella periferia di Roma, in un contesto decisamente difficile, il rapper Amir, ospite di Vieni da me, racconta la sua rivincita personale e come è riuscito a trovare la propria strada. Dopo essersi emozionata con i racconti di Roberta Morise ed essere rimasta spiazzata dalle risposte di Claudio Lippi alle domande al buio, Caterina Balivo incontra il rapper Amir che, grazie alla musica, è riuscito ad affermarsi professionalmente, a dare al figlio, ormai 19enne quello che lui non ha avuto e a riscattare il passato difficile della sua vita. Dalla periferia di Roma, Amir è riuscito a calcare anche il red carpet del Festival di Venezia grazie alla coonna sonora di Scialla. Una grande soddisfazione per se stesso, ma anche per sua madre, sua sorella e a suo padre che però non è riuscito a vedere tutto quello che è riuscito a creare.

AMIR A VIENI DA ME

Amir è cresciuto a Roma in una casa di trenta metri quadri in cui viveva con i genitori, la sorella e due cani. Il padre, però, non c’era mai perchè ha trascorso diversi anni in carcere avendo, contemporaneamente, anche problemi di droga. Amir, a Caterina Balivo, spiega di aver saputo la verità sul padre solo durante l’adoescenza. Fino a quel momento, infatti, la madre era riuscita a proteggerlo raccontandogi che lavorava come commerciante e che era costretto a viaggiare da una parte all’altra del mondo. Una mattina, però, alle cinque del mattino, a casa di Amir arriva la poizia e, da quel momento, il rapper scopre la verità. “Mia mamma ha fatto di tutto per proteggermi e per farmi sentire come tutti, un ragazzo che poteva farcela. E’ stato difficile accettare che mio padre aveva problemi di droga perchè quella è stata una debolezza che si è portato dietro fino all’utimo giorno” – ricorda oggi Amir che si è salvato grazie alla musica. “Quel disagio è diventata la benzila del motore, quello che mi ha fatto andare avanti”, confessa Amir che ringrazia pubblicamente anche la famiglia della madre di suo figlio che l’ha aiutato a non perdere la strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA