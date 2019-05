Amore, cucina e curry, Rai 2/ Streaming video del film di Lasse Hallstrom

Il film “Amore, cucina e curry” non ha convinto la critica: “Lasse Hallström, già responsabile nel 2000 di ‘Chocolat’, serve questa volta un piatto alquanto insipido, che si avvia benino ma prima della metà comincia a sgonfiare e a ripetersi. Piuttosto riscaldata anche la metafora delle culture che s’integrano attraverso la cucina; mentre il food-movie inclina verso la commedia sentimentale, ma raccontando un amore povero di sensualità”, ha scritto Roberto Nepoti, su Repubblica. E ancora: “La vicenda è già scritta, la regia scolastica, tutto rientra nel deja vu tranne un dato: la produzione in cui compaiono Steven Spielberg e Oprah Winfrey, due nomi che negli Usa sono un’autentica garanzia”, ha scritto Antonello Catacchio, sul Manifesto. Massimo Bertarelli, sul Giornale, ha definito il film una “Gustosa commedia dello chef per tutte le stagioni Lasse Hallström, anche se troppo simile nell’impianto favolistico al suo precedente Chocolat”. Ricordiamo che il film “Amore, cucina e curry”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Rai 2 a partire delle 21.20 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

Curiosità sul film

Le principali protagoniste di questa pellicola figura l’attrice canadese Charlotte Le Bon nata a Montreal il 4 settembre del 1986. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2012 grazie al regista francese Laurent tirard che l’ha inserita nel cast del film di successo Asterix e Obelix al servizio di sua maestà. Nello stesso anno ebbe modo di collaborare con Clement Michel per la realizzazione della pellicola Babysitter per amore mentre nel 2013 è nel cast di Mood Indigo – La schiuma dei giorni per la regia di Michel Gondry. Nel corso della propria carriera ha avuto modo di mettere in risalto le proprie capacità artistiche prendendo parte a numerosi film di un certo spessore come nel caso di Yves Saint Laurent, The Walk, Bastille Day – Il colpo del secolo, The Promise, Iris e Anthropoid.

Regia di Lasse Hallstrom

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata questo mercoledì 8 maggio 2019 a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Amore cucina e curry ( titolo in lingua originale The Hundred-Foot Journey). Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 dalla casa cinematografica della amblin Entertainment in collaborazione con la Touchstone Pictures e tante altre mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata curata dalla Universal Pictures. La regia della pellicola è stata affidata a Lasse Hallstrom con soggetto scritto da Richard C. Morais mentre la sceneggiatura è stata adattata da Steven Knight. La scenografia è stata curata da David Gropman con montaggio realizzato da Andrew Mondshein mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Linus Sandgren. Nel cast del film sono presenti grandi attori come nel caso di Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Michel Blanc, Amit Shah e Farzana Dua Elahe.

Amore, cucina e curry, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Amore, cucina e curry Una famiglia originaria di Mumbai in India decide di lasciare il proprio amato paese per intraprendere un viaggio alla volta del sud della Francia alla ricerca di un futuro maggiormente prospero dal punto di vista economico. Arrivati in un piccolo paesino francese decidono di lanciarsi nel business della ristorazione aprendo una piccola attività dove delizieranno i propri clienti con la tipica cucina indiana offrendo dei piatti davvero gustosi e che naturalmente fanno largo utilizzo di spezie orientali tra cui il curry. Parte del processo di integrazione per la famiglia e soprattutto per il giovane chef Hassan sembra andare nel migliore dei modi se non fosse per il fatto che il loro ristorante indiano si trova a poche decine di metri di distanza da un ristorante di tipica cucina francese diretto da Madame Mallory, una celebrata chef di vecchia scuola che nel corso della propria carriera si è fatta apprezzare praticamente in tutto il mondo per le proprie straordinarie pietanze tant’è che ha conseguito in più occasioni la tanto desiderata stella della guida Michelin. Tra i due ristoranti a così inizio una vera e propria guerra psicologica che prevede diversi colpi bassi e che soprattutto mette l’una contro l’altra due tipologie concezioni culinarie particolarmente differenti per l’utilizzo di ingredienti e per tecniche realizzative. La guerra tuttavia porta enormi problematiche ad entrambi ristoranti il che permette un riavvicinamento dal punto di vista culturale tra i due chef ed in particolar modo con Hassam che ben presto diventerà un vero e proprio amico della stessa madame Mallory la quale individuerà proprio nel giovane cuoco indiano una sorta di erede al quale consegnare tutti i trucchi della sua cucina francese. Un riavvicinamento culturale che viene facilitato anche dalla consapevolezza della austera cuoca francese circa le qualità del giovane indiano. Inoltre in questa situazione che poco alla volta andrà a migliorare ci sarà spazio anche per una bellissima storia d’amore che vedrà protagonista proprio il giovane cuoco e una bellissima ragazza del paese francese.

Il trailer del film





