Anche gli angeli mangiano fagioli/ Video, su Italia 1 film con Bud Spencer (4 maggio)

Anche gli angeli mangiano fagioli va in onda oggi, sabato 4 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.10. Datato 1973, nonostante i quasi 50 anni, si tratta di un film leggero che permette di passare qualche ora in un totale relax. L’ottima regia di E.B. Clucher è il punto di partenza per l’ottimo cast composto da attori italiani e statunitensi tra i quali spiccano gli indimenticabili Bud Spencer e Giuliano Gemma ai quali si affiancano Robert Middleton, Steffen Zacharias e Riccardo Pizzuti. La trama risulta essere molto avvincente e nonostante la durata del film superi di poco le 2 ore, lo spettatore non corre mai il rischio di annoiarsi. Questo grazie all’ottima regia, alla sceneggiatura di alto livello guidata da Enzo Barboni, Tullio Demicheli e Marie Claire Solleville e alla colonna sonora di Maurizio e Guido De Angelis che fanno da supporto al film.

Anche gli angeli mangiano fagioli, la trama del film

Anche gli angeli mangiano fagioli si svolge nell’America della grande crisi economica dove Charlie (Bud Spencer) campione di catch che sbarca il lunario con incontri in piccole palestre, e Sonny (Giuliano Gemma), inserviente in una palestra cercano di cambiare la loro vita facendosi assoldare da Angelo, un boss della malavita chiamato “Sorriso”. Quest’ultimo, vista la loro abilità a dare pugni, li assolda per riscuotere le tangenti nella zona di Little Italy, ma Charlie e Sonny, buoni d’animo, anziché riscuotere le tangenti finiscono per aiutare i poveri commercianti e in particolar modo una famiglia di italiani. Promossi killer non riescono a portare a termine l’incarico di fare fuori alcuni esponenti di una banda rivale. Ben presto Angelo si accorge di che pasta sono fatti i due e cerca di fargli fare una brutta fine ma al termine di una enorme scazzottata i malavitosi vengono arrestati e i due riescono a mettersi in salvo.

