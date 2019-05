ANDREA CERIOLI “LA RAGAZZA NELLA FOTO”/ Canzone Festa della Mamma: domani il video!

C’è modo e modo per fare gli auguri per la festa della mamma: Andrea Cerioli ha deciso di farlo lanciando “La ragazza nella foto”, una dolcissima melodia d’amore dedicata alla mamma Luana il cui video sarà disponibile a partire dalle 14 di domani su YouTube. E’ stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne a dichiarare:”C’è chi ha una madre per tutta la vita, Io ho avuto la fortuna di avere te per venticinque anni. Sei il mio più grande esempio, non me lo dimenticherò mai. Qualsiasi cosa il mondo possa mettermi al cospetto troverò la grinta per andare avanti, non potevo avere una madre migliore di te. Ti amo più di qualsiasi cosa. Non so più come dirtelo. Mi manchi come l’aria che respiro. Osservami, proteggimi, ti ascolterò. Ciao mamma, restami vicina, ti prego”. Il brano è stato scritto da Romolo Peluso e Matteo Valicelli.

ANDREA CERIOLI E LA CANZONE PER LA MAMMA

Vedremo dunque Andrea Cerioli nelle inedite vesti di cantante, in un brano che ripercorre attimi di felicità dell’infanzia e affida alle parole una serie di promesse alla sua mamma scomparsa, così da trovare ogni giorno la forza di sorridere nonostante la sua incolmabile assenza. Ci sono frasi che suonano come impegni difficili da raggiungere ma non per questo privi di speranza:“Le guerre le combattiamo ogni giorno, io non mi arrendo e le vinco per te”. Frammenti di vita quotidiana della sua famiglia: dalle vacanze in montagna ai compleanni, dalla recita scolastica al saggio di Karate. Tutti passi di un bambino nel frattempo diventato uomo, che sente accanto la forza di sua madre nonostante non ci sia più: “Tu sei la cosa più bella del mondo. E capiti a me…”.

