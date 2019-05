Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ Uomini e Donne, ospiti: “Stiamo andando bene!”

Questo pomeriggio nel corso dell’appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, la nuova puntata del dating show ci regalerà anche la presenza in studio di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, dopo essersi ritrovati e avere deciso di viversi la loro storia d’amore. A pochi giorni di distanza dal loro viaggio a Bali, la coppia viaggia d’amore e d’accordo: “Stiamo andando bene, non mi aspettavo così tanto! Prova superata”, rivela la cantante neomelodica. L’ex corteggiatore nel frattempo, è molto attivo sui social e quindi, non perde l’occasione per aggiornare gli estimatori su tutti i momenti felici che passa al fianco della sua fidanzata. Nonostante la storia vada molto bene, la coppia non ha ancora deciso di andare a convivere e vive il loro amore a distanza. La scorsa domenica, Dal Corso ha anche commosso tutti i fan in quanto, per la festa della mamma, ha parlato della sua figura materna, confidando l’importanza assoluta che possiede nella sua vita visto che gli è mancata la figura paterna.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella ospiti

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, dopo le peripezie e gli impedimenti durante la loro avventura con il trono classico di Uomini e Donne, hanno deciso di azzerare tutto e viversi. Questo pomeriggio sveleranno i dettagli della loro relazione d’amore, presenti in studio insieme a Ivan Gonzalez e la fidanzata Sonia. Durante il trono di Teresa, il gentleman si è dovuto “sfidare” con Antonio Moriconi, suo rivale in amore. La puntata della scelta in villa, ha visto la cantante rimanere con un palmo di naso, dopo la mancata presenza del suo attuale fidanzato. Ed infatti poco prima, Andrea aveva parlato con il padre di lei, spaventandosi non poco per via delle “responsabilità”. Dopo questa dolorosa parentesi, Andrea ci ha ripensato facendo di tutto per riconquistare la sua amata, riuscendoci pienamente e facendo breccia nel suo cuore in maniera definitiva.

