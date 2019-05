Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno insieme?/ Video “Ci vediamo ogni tanto…”

Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno di nuovo insieme? La notizia sta circolando già da qualche settimana, con qualche paparazzata qua e là (come quella al Coachella). La gioia dei tanti fan dei “Damellis” è grandissima, visto che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Il dj e l’influencer sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma dopo la rottura e la relazione di lei con Irama, sembrava impossibile un ritorno al passato. E invece le cose sembrano andare diversamente ora. A tal proposito, come stanno davvero le cose? Ne ha parlato uno dei due diretti interessati, Andrea Damante, che ha recentemente partecipato ad un evento Huawei. Tabloit ne ha approfittato per fargli qualche domanda, non solo evidentemente sul suo rapporto con lo smartphone, ma anche su quello con l’ex Giulia De Lellis. È ancora sua ex o sono tornati insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso allora di cogliere l’occasione per fare chiarezza…

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS STANNO INSIEME?

«No, ancora no». Così Andrea Damante ha smentito le voci sul ritorno ufficiale con Giulia De Lellis. Ma la porta non è affatto chiusa: «Ci vediamo ogni tanto, ma nulla di ufficiale o particolarmente importante», ha precisato il deejay a margine dell’evento Huawei “Fashion Flair”. C’è un particolare che fa ben sperare i fan. Ci riferiamo al suo «pian piano…», che conferma le voci riguardo una loro frequentazione. Forse i due hanno deciso di andarci con calma, senza dichiarazioni in pompa magna. Quel che va capito è se questa frequentazione è una reunion temporanea o davvero un nuovo inizio. Intanto sul suo rapporto con lo smartphone Damante ha spiegato che lo usa per le chiamate e per comunicare, anche (e soprattutto) sui social: «Non sono dipendente, ma mi piace la fotografia e la regia. I social ti permettono di far vedere qualche bel contenuto. Io ho dei ragazzi con cui lavoro che sono appassionati».





