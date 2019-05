Andrea Damante e Giulia De Lellis tornati insieme/ E’ ufficiale: bacio che conferma

Nonostante non abbiano annunciato il ritorno di fiamma ufficiale, non ci sono più dubbi: Andrea Damante e Giulia De Lellis si amano ancora. La coppia più amata del trono classico di Uomini e Donne, dopo l’ipotetico tradimento di lui e la reazione di lei con Irama, ha deciso di darsi una seconda possibilità. Esattamente come è accaduto di recente a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i due hanno provato a “mantenere le distanze”, ma non ci sono riusciti. Del resto, l’esperta in tendenze dopo avere lasciato la casa che divideva con il deejay, è comunque rimasta a Verona, la sua città. Per questo motivo, spesso s’incontravano, anche in maniera casuale, avendo amici in comune. Questo, ha fatto in modo che il loro legame, non venisse mai ufficialmente chiuso. In più di una occasione poi, la coppia si è incontrata per discutere di proposte di lavoro e contratti probabilmente da mandare avanti ancora insieme. Per questo motivo, nonostante lei avesse voluto cambiare pagina tra le braccia di Irama, gli estimatori sono sempre stati consapevoli che si trattasse solamente di tempo.

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme: il bacio che conferma tutto

Dopo il Festival di Sanremo 2019, la storia tra Giulia De Lellis ed Irama è ufficialmente naufragata. Dopo essersi lasciati in maniera del tutto serena, L’influencer è stata paparazzata in più di una occasione, proprio con il suo ex fidanzato storico Andrea Damante. Anche alcune Stories hanno fatto impazzire il gossip, confermando la loro vicinanza. Senza dimenticare le segnalazioni da parte degli estimatori. Una fan infatti, era presente ad una partita di calcio, nella zona riservata ai vip. In quella occasione, avrebbe sentito il “Dama” invitare gli amici a casa sua per un risottino che avrebbe cucinato proprio Giulia. Nel nuovo numero di “Chi” in edicola da oggi, arriva un nuovo bacio di coppia e alla luce del sole, passeggiando a Verona. Dopo essere rientrati dagli Stati Uniti (presenti entrambi per il Coachella), la coppia di piccioncini avrebbe passato del tempo insieme. Poi si sono separati per le festività pasquali: lei a Roma con la famiglia mentre lui si è buttato sul suo lavoro con la musica. Prima di questo, si sarebbero concessi il famoso pranzo con gli amici che vi menzionavamo poco prima. I paparazzi hanno beccato la coppia mentre rientrava a casa scambiandosi un dolce bacio per strada: ormai non si nascondono più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA