ANDREA MAGGINO/ O Mario Balotelli: chi è il fidanzato di Elodie Di Patrizi?

Amici mai: Andrea Maggino è il fidanzato di Elodie Di Patrizi. I due proprio non ce la fanno a stare lontani. Ci hanno provato, più di una volta, con quel tira e molla infinito che ha appassionato – o “annoiato”, dipende dai gusti – più di una telenovela. Prima di lui c’è stato Lele Esposito, che l’ha fatta innamorare nel 2016. Un anno più tardi, dopo la loro rottura, Elodie ha ritrovato Andrea, con cui aveva già avuto una relazione prima di entrare nel talent. Andrea è stato il suo primo grande amore: per conquistarla, ha fatto leva proprio sulla loro passione comune. Maggino, infatti, è un dj di successo originario di Gallipoli, che è dove i due si sono conosciuti. Spesso si esibisce in giro per l’Italia, ma anche all’estero, soprattutto in Spagna e Germania. Nell'”intervallo” tra le due storie, quest’autunno, Elodie ci ha provato anche con un certo Luca: “È di Lecce, non stiamo insieme da molto”, ha dichiarato in quel periodo a Cosmopolitan, “ci siamo conosciuti per caso, stavamo ballando ed è successo. Di solito non mi faccio troppe domande, se una persona mi piace, mi piace”.

Andrea Maggino, chi è il (vero) fidanzato di Elodie?

È sempre la musica, in fondo, a far innamorare Elodie Di Patrizi. Quasi tutti i suoi fidanzati hanno o hanno avuto a che fare con questo mondo. Tutti, eccetto uno: Mario Balotelli. Il loro flirt non è stato mai confermato (anzi), ma ad aprile si è vociferato a lungo su un loro presunto coinvolgimento amoroso. “Si frequentano ormai assiduamente”, ha riportato il settimanale Oggi, “chi li conosce dice che sono persi l’uno nell’altra. Innamoratissimi, come due piccioncini…”. La notizia si è poi rivelata falsa: lo stesso Balotelli, in un post su Instagram, ha puntualizzato: “Sono single. Per favore, basta dire caz*ate”.

