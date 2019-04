ANGELO CONSTABILE, EX FIDANZATO DI CORINNE CLERY/ Lei: “Era troppo giovane per me”

Angelo Constabile e Corinne Clery si sono lasciati. Li avevamo conosciuti a Pechino Express, dove nel 2013 si erano presentati come “I fidanzati”. Ora, fidanzati, non lo sono più. Il sentore che qualcosa non andasse era già arrivato mesi fa, quando – ospite a Storie italiane – la Clery rivelava di essere di nuovo single. Più di recente, ha spiegato che la notevole differenza d’età gli impediva di avere un rapporto “normale”. “Sono io il problema. Non volevo che [l’amore] si trasformasse in sopportazione. Lui ha la vita davanti”. I due si sono detti addio dopo 8 anni d’amore. Nessun pianto, nemmeno da parte di lui: Angelo e Corinne rimangono in buoni rapporti. Migliori, probabilmente, di quelli che intrattenevano da fidanzati. Memorabile il duello verbale che li vide protagonisti nel reality show, quando il povero Angelo fece perdere secondi preziosi alla loro squadra. La colpa, quella di aver remato male.

Chi è Angelo Constabile

Angelo Constabile è nato a Paola (Cosenza) nel 1978. Fino ai 20 anni ha sperato di diventare calciatore professionista, e nel frattempo ha avuto l’opportunità di giocare nel Tropea, nel San Lucido-Paloana e nel Cirò Marina. Pur di arrivare agli allenamenti, Angelo era disposto a farsi anche 30 km a piedi. Nella migliore delle ipotesi, quando non aveva modo di raggiungere il campo, ci arrivava con l’autostop. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Angelo si è trasferito a Roma, dove ha intrapreso la carriera di attore. Le scuole e i corsi di recitazione gli hanno permesso di emergere e farsi scritturare per diversi ruoli. Ricordiamo le comparsate in fiction e film per la tv come L’uomo sbagliato, Il procuratore e Don Matteo. Per il grande schermo ha recitato ne La meglio gioventù, La terra è fatta così e La stella che non c’è.

