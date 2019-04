Angelo Duro contro un disabile/ “Non pagare perchè in sedia a rotelle? Ti sputtano!”

Angelo Duro o lo si ama o lo si odia, questo è certo. In questi anni non ci ha fatto mancare le sue provocazioni né come inviato de Le Iene, né nei suoi spettacoli a teatro e, adesso, nemmeno sui social. Proprio poco fa la dissacrante iena molto “poco” politicamente corretta, ha pensato bene di postare un messaggio molto provocatorio destinato a far discutere. Sicuramente tutto è da prendere con le pinze visto che Angelo Duro non è nuovo a questo tipo di provocazioni e sicuramente si tratta di uno scherzo o di un modo per sollevare un argomento importante e delicato, fatto sta che c’è sempre chi è pronto a puntare il dito e la discussione ormai ha preso una piega anche fin troppo esagerata. Ma cosa è successo di così eclatante? Proprio questa mattina al grido di “Ora ti sputtano”, Angelo Duro ha pubblicato una foto di un messaggio ricevuto un privato.

ANGELO DURO CONTRO UN DISABILE?

Fin qui niente di strano se non fosse che il messaggio ricevuto da Angelo Duro è arrivato da quello che dice di essere un disabile in sedia a rotelle. L’utente chiede esplicitamente alla iena di essere invitato ad un suo spettacolo e di avere tutto pagato, compreso un posto accessibile. Lui alla fine si offre di pagare il viaggio e poi regala ad Angelo Duro un emoticon con tanto di sorriso. Ma sarà un messaggio vero oppure no? Al momento il pubblico si è diviso e se qualcuno arriva addirittura a dirsi contento della risposta e del no di Angelo Duro, altri trovano troppo poco politicamente corretto il messaggio della iena. Altri ancora sono pronti a scommettere che si tratti di una sorta di “candid camera” via social, uno scherzo, sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, ecco di seguito il messaggio di Angelo Duro:





