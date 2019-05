Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ Video: “bello e piacevole” (Ballando con le Stelle)

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina si sono esibiti a Ballando con le Stelle 2019 con un Valzer sulle note di “Brucia la terra”. La loro performance, anche questa volta, è stata accolta con grande entusiasmo da parte della giuria capitanata da Carolyn Smith, che li ha premiati, in aggiunta al tesoretto social, con un totale di 62 preziosissimi punti. Grazie al successo della loro coreografia i due ballerini sono riusciti a conquistare il terzo posto nella classifica definitiva, un trionfo che sembra confermare lo straordinario percorso realizzato dal volto dell’amato agente di polizia Agatino Catarella, che nell’ultima performance è riuscito, tra le altre cose, a sfoggiare una sensualità che fino a oggi era riuscito a tenere ben nascosta. Di seguito i voti con i quali la giuria ha giudicato il suo walzer, ai quali si deve aggiungere il tesoretto social di 10 punti: Ivan Zazzaroni, voto: 8; Fabio Canino, voto: 9; Carolyn Smith, voto: 10; Selvaggia Lucarelli, voto: 10; Guillermo Mariotto, voto: 10.

“Angelo Russo mi ha emozionato!”

Il walzer di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina è stato acclamato dagli applausi del pubblico in sala, ma tra i sostenitori più accaniti trova spazio anche Ivan Zazzaroni. Il giudice di Ballando con le Stelle 2019 ha elogiato, in particolare, i progressi realizzati fino a oggi dall’attore, che con la sua nuova esibizione è riuscito, allo stesso tempo, a sorprendere e a incantare. “Emozionante, mi ha molto emozionato il tuo racconto”, ha spiegato il giornalista dal parterre. “Credo che sia un grande segnale di determinazione, decisione, di andare fino in fondo”. Il walzer realizzato in coppia con Anastasia Kuzmina, ha aggiunto infine Zazzaroni, “era tenero, era bello, piacevole, l’hai reso giusto e l’hai ballato anche bene”. Dello stesso parere anche Fabio Canino, che nell’osservare la performance è riuscito a trovare un fil rouge “tra il filmato e quello che succedeva qua”.

Anastasia Kuzmina, “Stasera balli con tua figlia Leandra”

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina hanno fatto centro con un emozionante walzer, ma l’attore assicura che il merito del suo recente successo a Ballando con le Stelle 2019 è tutto della figlia Leandra. Nel corso dell’ultima esibizione, su consiglio della sua coach, Russo ha infatti immaginato di ballare proprio insieme a lei e sarebbe stato proprio questo il fattore determinante del trionfo della sua coreografia: “Fino all’ultimo (Anastasia Kuzmina, ndr) mi ha detto ‘stasera non balli con me ma con Leandra’ – ha rivelato l’attore – Le ho detto ‘allora sei cattiva’”. Per la coppia anche le lodi di Selvaggia Lucarelli, che per una volta ha scelto di rivolgere il suo giudizio non all’allievo bensì alla coach: “non so quanto tu ti rendi conto – ha detto la giornalista ad Anastasia Kuzmina – che Angelo quest’anno stia quasi valorizzando te, non perché tu non sia sempre bravissima – ha aggiunto la Lucarelli – ma perché ti sta regalando un’intensità… Sembri quasi un’attrice oltre che una ballerina”. Di seguito, il video della loro performance.

Video del walzer interpretato da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

