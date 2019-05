Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ Video, “Che complicità tra loro” (Ballando 2019)

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina sono riusciti a vincere solo a metà nella puntata di Ballando con le Stelle 2019 della scorsa settimana. La coppia infatti è riuscita a raggiungere il primo posto nella classifica tecnica, grazie ai voti della giuria. Posizione condivisa tra l’altro con Enrico Lo Verso e Samanta Togni, eliminati poi durante la staffetta successiva. 60 punti per l’interprete di Catarella e altri 20 ottenuti grazie al tesoretto social, ma insufficienti per scalzare la rimonta di Milena Vukotic, premiata con il primo posto sul podio nella classifica finale. Nonostante questo evento imprevisto, Angelo può dire di essere riuscito a centrare l’obbiettivo e a conquistare un primato insperato, anche se la sua propensione per la danza è stata evidente fin dal suo arrivo nel programma. Nonostante questo, il concorrente si è mostrato ancora una volta incredulo nel ricevere tante lodi, mantenendo quell’atteggiamento umile che più lo caratterizza. E che forse gli ha evitato di subire un crollo clamoroso nel corso della competizione.

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina conquistano tutti

Il Jive di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina è stato vincente, forse per la prima volta in quest’edizione di Ballando con le Stelle 2019. La coppia infatti non è stata la prima a lanciarsi verso una sfida così scottante, grazie ad un ballo che finora ha messo ko gli altri rivali. Non Angelo e Anastasia, che dopo essersi trasformati in due improbabili ladri, hanno dato filo da torcere a qualsiasi sfidante. Svalutation di Adriano Celentano in sottofondo e passi degni di una coppia di professionisti. Ormai la maestra di ballo sa bene di poter contare sulla grande abilità del suo allievo nel muovere le gambe e il Jive in questo caso è stato proprio d’aiuto per portare a casa la vittoria. Anastasia però ha confessato di essere stata attaccata duramente sui social, per aver fatto dimagrire fin troppo Angelo. Lodi infinite da parte di Ivan Zazzaroni, che vede la coppia già in finale. “C’è una complicità fra loro veramente fantastica“, ha detto invece Carolyn Smith, notando come all’inizio il concorrente abbia fatto un piccolo errore, subito recuperato come un vero professionista. Clicca qui per guardare il video di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.

Rumba o Bachata per la coppia Russo-Kuzmina?

Non ci sono grossi dubbi sul fatto che Angelo Russo e Anastasia Kuzmina siano una delle coppie più in vista di Ballando con le Stelle 2019. Una vera sorpresa per gli ammiratori dell’attore de Il Commissario Montalbano, che hanno potuto conoscerlo sotto una luce del tutto diversa. L’imprevisto comunque è dietro l’angolo, dato che gli spettatori hanno la possibilità di mandare a casa la coppia con il televoto. Non dovrebbe succedere nel loro caso, vista la forte popolarità di Angelo, ma non si può comunque avere la certezza definitiva. Mistero assoluto nel frattempo su quale ballo ha scelto la Kuzmina per la performance di stasera. Preferirà un ballo romantico e seducente oppure sceglierà una Rumba o una Bachata? Entrambi i balli non sono stati affrontati dalla coppia durante il percorso nella gara, ma è possibile che la maestra scelga di non rischiare a riproporre uno dei cavalli vincenti del suo allievo, come il Boogie. In attesa di scoprirlo, Anastasia ed il collega Luca Favilla registrano un consenso dietro l’altro grazie al video che li vede in coppia, sulle note di Ain’t no sunshine di Bill Withers. Clicca qui per guardare il video di Anastasia Kuzmina e Luca Favilla.



